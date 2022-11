¿La arepa es colombiana o venezolana? Crucigrama de The New York Times reabre el debate con esta afirmación

Quién no ama comerse una arepa en la mañana, un alimento muy tradicional elaborado con harina de maíz seco molido de forma circular, aplanada y rellena con diferentes guisados.

lapatilla.com

Durante años ha existido un gran debate sobre el origen de la arepa en Latinoamérica; ¿es de Colombia o Venezuela? Por supuesto, los colombianos aseguran que es de su país y los venezolanos defienden que es del suyo.

Sin embargo, según una reciente publicación del diario The New York Times, en su crucigrama asegura que la arepa es colombiana, lo que ha generado la reacción inmediata de los usuarios a través de las redes sociales.

“Estimado The New York Times – Humildemente no estoy de acuerdo con esta afirmación. Los más de 30 millones de venezolanos en el mundo probablemente serán menos diplomáticos al respecto. Vivir en Venezuela durante 18 años me enseñó que la nacionalidad de la arepa no se debe tomar a la ligera. Buena suerte y buena suerte” aseguró el periodista Brian Ellsworth.

Dear @nytimes – I humbly disagree with this assertion. The world's 30+ mln Venezuelans will probably be less diplomatic about it. Living in Venezuela for 18 years taught me that the arepa's nationality is not to be taken lightly. Good luck and Godspeed. pic.twitter.com/XfTpq3X3Qz

— Brian Ellsworth (@brianpablo10) November 8, 2022