Niegan que brujería hecha por la modelo venezolana Aleska Génesis a Nicky Jam sea “un experimento social”

No se detiene la controversia en redes por el video en el que se ve que, supuestamente, la modelo Aleska Génesis habría contratado a una mujer para hacerle brujería al cantante Nicky Jam, con quien sostuvo una relación por cerca de siete mese, detalló Noticias Caracol.

Ahora muchos se preguntan si todo fue parte de una estrategia teniendo en cuenta la última publicación de Génesis en su cuenta de Instagram. La modelo compartió un video en el que se le ve aplicarse un labial rojo frente al espejo.

“Está bueno el chisme, ¿no? Y piensan que soy loca, bruja, mala. Pero mañana va a estar mejor porque van a conocer a la verdadera mala“, exclamó.

Sin embargo, el empresario venezolano Miguel Mawad, también ex de la modelo, reaccionó al video de intriga que publicó Génesis Aleska, afirmando que no tiene nada que con todo esto y que los clip subidos son completamente reales.

“No tengo nada que ver, no me presto para ningún experimento social, ningún video ni nada con su persona. No me hablo con ella y estamos en un proceso judicial bien denso”.

También aseguró que Génesis Aleska “le hizo brujería” a Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez y a otras personas. También aseguró que tiene pruebas de todo y que las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales son legítimas y verdaderas.