Pide comida y duerme en la calle: la odisea de un fanático argentino en el Mundial Qatar 2022

La Selección argentina despierta pasión de cara al Mundial Qatar 2022 y no hay crisis económica que pueda con la locura de los hinchas. Tal es el caso de Lucas Villarroel, un joven que viajó hasta el país asiático con lo justo. Tiene solo mil euros para la estadía, duerme en carpa, pide comida, toma agua de una fuente y planea quedarse hasta la final en caso de que la Albiceleste logre llegar al partido decisivo.

Por TN

Lucas es de Trelew y en un mes y medio hizo 24 mil kilómetros, una verdadera travesía que incluyó paradas en Lima, Madrid, Barcelona, París, Turquía y finalmente Qatar, país al que arribó el pasado 7 de septiembre. “El 1 de agosto ya estaba en España; me vine temprano porque no tenía entradas, perdí tres vuelos y así estamos, low cost”, contó en TyC Sports.

Lucas asegura que duerme en carpa y que por las noches deambula por la ciudad para que la policía no lo encuentre. “Agarro, descanso una o dos horas, después me voy a los shoppings o las casas de comida de 24 horas para cargar el celular o tener internet. Me voy moviendo para no llamar la atención. Para venir acá vendí una vieja camioneta de mi abuelo, ya no me importaba nada”, dijo.

“Hace seis meses le escribo dos o tres mensajes a Julián Álvarez. Vamos a ver si se puede. Le mandaba fotos, lo arrobaba. Lo fui a ver cuando jugaron Manchester City-Barcelona, estuve ahí en la cancha. Mi amigo Ignacio está bien y todos los días le digo ‘esperame’. Está en Esquel”, explicó.