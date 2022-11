Sr. ministro Néstor Reverol: El Zulia no le debe nada a nadie, Corpoelec no es la excepción, por Joaquín Chaparro Oliveros

Posteado en: Opinión

Este pasado martes 8 de noviembre los zulianos celebramos el día del gaitero con Guinness World Récords, en cada rincón del estado se tararea la gaita con sabor a protesta “No al plan de Borrón y cuenta nueva.”

Las agresión y perturbación ejecutadas por la empresa Corpoelec no cesan, la arbitraria medida (Plan de borrón y cuenta nueva) son violatorias a nuestros derechos humanos, provocada por la ineficiencia operativa y gerencial de la empresa eléctrica que tiene décadas sin prestar un servicio de buena calidad y al mismo tiempo estimulando la no cancelan de los servicios públicos, como Política de Estado.

Sr Ministro:

Borrón y cuenta nueva: nos induce olvidar la politización y corrupción de la empresa Corpoelec que atentan contra los ciudadanos, zonas residenciales, centros comerciales, empresarial e industriales causando grandes pérdidas económica no reconocidas por la ineficiente Corpoelec…

Sr Ministro:

Borrón y cuenta nueva, según el Observatorio Ecológico de Políticas de Venezuela durante 20 años de revolución bolivariana se estima han invertido en el sector eléctrico unos 105 mil millones de molares, preguntó, donde estas los reales?.

Sr Ministro:

Borrón y cuenta nueva, cómo se come eso, sabía UD, que más del 80% de los zulianos no tienen internet, no tienen acceso a redes sociales (correo electrónico entre otros) y por supuesto no tienen teléfonos inteligentes de últimas generaciones.

Sr Ministro:

Borrón y cuenta nueva, nuestro servicio eléctrico es obsoleto y pericletado que no cuenta con nuevas tecnología para este sector, con más del 60% de usuarios que no cuentan con medidores de consumo por culpa de Corpoelec, que no tiene recursos para cambiar un bombillo porque todo se lo traga la corrupción, menos para cumplir ningún acuerdo tan complicado, que abandonaron la electrificación de las zonas consolidadas, barrios y comunidades pobres.

Sr Ministro:

Borrón y cuenta nueva al lado de la vieja política que se presta por unos mendrugos que le robaran a un pueblo que no tiene salarios dignos, con que comer, comprar medicinas, sin salud pública y muchos menos vestirse.

Sr Ministro:

Borrón y cuenta nueva, Corpoelec destruyó toda una generación centenaria de profesionales en materia eléctrica y borraron toda la fortaleza de nuestro sistema energético, petrolero y eléctrico.

No, Sr Ministro:

UD presionará al pueblo a pagar y la clase política dominante hoy en el Zulia por lo visto callara, apoyara, se sumará a tal desafuero, pero el ciudadano nacido como Ud en esta tierra del Sol Amada, resistirá la deslealtad de quienes por mandato popular están obligados a defenderlo, todo tiene su tiempo.

Apoyar el plan borrón y cuenta nueva es complicidad, los zulianos no tenemos deudas pendientes con la empresa Corpoelec politizada, centralizada, quebrada, con deudas millonarias por pagar a transaccionales, proveedores nacionales, personal calificados, empleados, obreros y con los zuliamos por la quema de equipos de líneas blancas, aires acondicionados, computadoras, televisores, ascensores y lo más graves vidas humanas.

De nuevo le reitero Señor Ministros, los zuliamos no tenemos deudas pecunarias con la empresa Corpoelec tenemos cuentas por cobrar y lo haremos en su momento, lo quiero dejar muy claro:

“El Zulia cobrara la factura eléctrica” el daño causado es muy (Grande e integral), civica y constitucionalmente a unos primeros y otros después para erradicar la profunda y comprobada corrupción que hizo metástasis en la empresa eléctrica de los venezolanos (Corpoelec).

Queridos zulianos los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, vendrán tiempos nuevos y mejores con nuevos rostros, muy pronto………

“Maracaibo marginada

y sin un real

Que más te puede pasar

Que ya no te haya pasado.”

Joaquín Chaparro Oliveros / Demócrata Cristiano