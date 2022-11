La polémica crítica de Quentin Tarantino a las películas de superhéroes

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jennifer Aniston fue noticia a principios de noviembre cuando declaró: “Ya no hay más estrellas de cine”. Es una declaración con la que Quentin Tarantino está de acuerdo, como lo demuestra la reciente entrevista del director en el podcast “2 Bears, 1 Cave”. El reconocido cineasta atribuyó la falta de figuras en el cine a la “Marvelización de Hollywood”.

Por Infobae

“Parte de la ‘Marvelización de Hollywood’ es que tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes”, dijo Tarantino sobre las producciones de Marvel. “Pero no son estrellas de cine. Capitán América es la estrella. O Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso”, afirmó el director en diálogo con Tom Segura.

“Creo que eso se ha dicho un millón de veces, pero es como, ya sabes, son estos personajes de la franquicia los que se convierten en estrellas”, añadió.

Para el director de “Pulp Fiction” y “Perros de la calle”, el Capitán América es la estrella y no el actor Chris Evans. “Ni siquiera los estoy menospreciando francamente, para decirte la verdad”, dijo Tarantino sobre las estrellas de cine que ya no existen en masa. “Pero ese es uno de los… el legado de la ‘Marvelización’ de las películas de Hollywood”.

Tarantino también aclaró en la entrevista que no “odia” las películas de Marvel pero que no le gustan por ser el único producto que Hollywood está interesado en hacer en estos días.

“Yo solía coleccionar cómics de Marvel como un loco cuando era niño”, dijo Tarantino. “Hay un aspecto de que si estas películas salían cuando yo tenía veinte años, estaría jodidamente feliz y las amaría por completo. Pero no serían las únicas películas que se harían, serían esas películas entre otras películas. Tengo casi 60 años, así que no estoy tan entusiasmado con ellas”, afirmó.

“Son la representación completa de la industria en este momento. Realmente no hay mucho espacio para nada más. Ese es mi problema”, añadió el director.

Tarantino no tiene en sus planes ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel. El director dijo a principios de este mes que no dirigirá una película de Marvel porque “tienes que ser un jornalero para hacer esas cosas. No soy un jornalero. No estoy buscando trabajo”.

Tarantino ha estado haciendo rondas de prensa este mes en apoyo de su libro, “Cinema Speculation”, que ya está disponible para su compra.

Los veteranos de Hollywood vs. los superhéroes

El cine de superhéroes se encuentra en su pico de popularidad gracias a las películas basadas en los cómics de Marvel y DC. Con millones de dólares para gastar, los gigantes cinematográficos saben que sus producciones inevitablemente serán un éxito en las taquillas. En el futuro próximo habrá muchas más. Una noticia no muy agradable para algunos importantes hombres de la industria del cine. Parece que, poco a poco, se está formando un grupo de veteranos de Hollywood contra el cine de superhéroes que tantas satisfacciones le está dando a la industria.

Tarantino se suma así a las críticas de Aniston como de Martin Scorsese que afirmó que las películas de Marvel “no son cine”, y Coppola, quien calificó esas producciones súper taquilleras de “despreciables”.

La controversia sobre el género de los superhéroes comenzó en 2019 con las declaraciones de Scorsese a la revista Empire, cuando explicó su razón para no ver las ultimas películas de Marvel: “Lo intenté ¿sabes? Pero eso no es cine”, afirmó. “Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, es en los parques temáticos”, añadió Scorsese. “No es el cine de seres humanos intentando transmitir emociones a otro ser humano”.

El director de cine inglés Ken Loach también forma de le lista de eminencias del séptimo arte que están criticando al mundo de las adaptaciones de los cómics. “Se hacen como productos básicos como las hamburguesas. Se trata de producir una mercancía que genere ganancias para una gran corporación. Son un ejercicio de mercado y no tiene nada que ver con el arte del cine”, dijo Loach tras conocerse las declaraciones de Scorsese que generaron enojo por parte de actores y directores que participan de estas películas.

“Cuando Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine tiene razón porque esperamos aprender algo del cine. No sé de nadie que saque algo de ver la misma película una y otra vez. En realidad, Marty fue amable. No dijo que eran despreciables, como lo estoy diciendo yo”, dijo Coppola, director de la saga de “El Padrino”.

En declaraciones a Deadline en 2015, el galardonado director mexicano Alejandro González Iñárritu afirmaba que las películas de superhéroes son “genocidio cultural”. El cineasta alertó sobre la filosofía de este género y sobre los valores que parecen promover esta clase de filmes. “A veces me divierten porque son básicas y simples y van bien con las palomitas”, ironizó.

“El problema es que a veces pretenden ser profundas y para ser sinceros son bastante de derecha. Siempre veo a los superhéroes como gente que mata a otra gente porque no cree en lo que dice creer, o porque no son aquello que quieren que sean. No respondo a ese tipo de personajes. Este genocidio cultural es como veneno, porque los espectadores padecen una sobreexposición de este tipo de tramas y explosiones y mierda que no habla para nada de lo que significa ser humano”, expresó el ganador del Oscar. “No me gustan filosóficamente”.

Aniston también se sumó a la moda de criticar a Marvel. La actriz confesó que cree que el género de películas de superhéroes está “reduciendo” la industria del cine y que la falta de proyectos interesantes la llevaron a regresar a la televisión. Además, la estrella expresó su negativa a “vivir en una pantalla verde”. “Si ves lo que hay fuera de las plataformas de streaming, cada vez hay menos y menos cosas y son todo grandes películas de Marvel”, afirmó la protagonista de “Friends”.

Tras las críticas, algunos actores y directores que trabajaron para Marvel Studios defendieron sus producciones y le respondieron al director “Taxi Driver y “El Rey de la Comedia” (1982).

“Martin Scorsese es uno de mis cinco cineastas vivos favoritos. Me indigné cuando la gente criticó ‘La última tentación de Cristo‘ sin haber visto la película. Me entristece que ahora esté juzgando mis películas de la misma manera”, escribió James Gunn en su cuenta de Twitter.

Robert Downey Jr., actor que le da vida a Iron-Man en la saga de películas, ofreció una entrevista con el programa radial The Howard Stern Show, y dio su opinión. “Siempre he tenido otros intereses, y de acuerdo con Scorsese, eso no es cine. Así que tengo que pensar en eso, ¿sabes?”, soltó el actor muy al estilo de su personaje. “¿Por qué dijo eso?”, inquirió el conductor. “Porque es su opinión”, sostuvo Downey Jr. “Pero sí es cine, ¿verdad?”, inquirió Stern. “Pues, se proyecta en salas de cine”, mencionó irónico el actor.