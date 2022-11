“Tienen el cerebro lavado por el Kremlin”: el rostro de los “zombis rusos” en Jersón

Hoy es un día feliz en la vida de Mikhail Ray y Anne porque cumplen dos años como marido y mujer. Buena parte de este matrimonio lo han pasado en guerra y bajo la ocupación rusa. Salen a celebrar el aniversario a la plaza de la Libertad de Jersón, el lugar donde se concentran los miles de civiles para recibir ayuda humanitaria. Van cogidos de la mano y caminan dos palmos por encima del suelo, felices por su amor, por el final de la ocupación y por poder pasear sin miedo a ser detenidos. Mikhail saca su teléfono del bolsillo y muestra el trabajo que ha realizado en su casa durante los últimos nueve meses de ocupación. Le ha podido costar muy caro. Muchos de sus vecinos y amigos decidieron abandonar la ciudad en los primeros días del conflicto. Él se quedó y ha documentado el día a día de la ocupación con un diario con sus fotocollages y reflexiones que pronto se convertirán en libro.

Por: Heraldo.es

“Cuando empezó la guerra lo primero que hice fue contactar con mis amigos rusos para decirles que nos bombardeaban y que sus tropas habían entrado en Jersón. En general no hubo reacción de ningún tipo, aunque unos pocos lo negaron. No me creían. Actuaban como auténticos zombis con el cerebro lavado por el Kremlin”, recuerda el artista Mikhail Ray los días críticos de finales de febrero en los que Rusia lanzó su invasión e izó la bandera tricolor en la plaza de la Libertad. Los rusos le tenían en la lista negra por sus intervenciones en programas de televisión y mensajes en las redes sociales, así que optó “por salir lo mínimo. Los vecinos prorrusos te podían delatar y entonces desaparecías. Ha habido muchos casos así”, recuerda.

Las largas horas de encierro dieron como resultado la serie ‘Diarios de Jersón’, donde se incluyen cuatro impactantes fotografías que muestran “rostros de rusos con símbolos de la guerra como la Z o la V cosidos para tapar ojos y bocas. Me han demostrado que no quieren escuchar y que tienen miedo de hablar porque en Rusia no hay libertad de expresión. Son retratos de patriotas rusos zombis”. Esas imágenes se han exhibido en Berlín y Kiev, y se han convertido en iconos de la lucha contra la ocupación. Es un trabajo hiperrealista que, quien lo ve por primera vez, se pregunta si realmente alguien ha cosido en las caras de los protagonistas esos símbolos a base de grapas.

