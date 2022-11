El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 24 de noviembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Cuando uno quiere algo realmente el cielo es el límite. Revisa tus pensamientos y evalúa hasta que punto se han convertido en el freno que te impide avanzar. Si descubres que lo es, libérate de lo que te estanca y vuela.

Tauro

Los últimos días has arrastrado conflictos internos que te alejan de la felicidad. Te debates entre sentimientos de culpa y reproches que no te conducirán a ningún lugar. Pon un “hasta aquí” y cambia de actitud. Lo que suceda a partir de ahora determinará el futuro de tu vida amorosa, toma las riendas.

Géminis

Se acaba el año y no has alcanzado alguna de tus metas. Puede que necesites cambiar alguna que otra estrategia, porque de hecho no te funcionan del todo. Mientras lo haces en lugar de lamentarte, celebra tus logros.

Cáncer

Vienen momentos de vivencias intensas y de pronto todo da un giro y te va muy bien, mejor de lo que querías y no puedes estar más que feliz. Tú actitud cambia y tus metas están a la vuelta de la esquina, sólo debes ir por ellas.

Leo

Eres dueño de tu vida y puedes crear las condiciones que te conducirán adonde quieras estar. Durante el proceso tendrás que dejar atrás hábitos, rutinas y amistades, pero no hay de otra. Quizá ya no te harán falta. No te apegues a nada ni a nadie.

Virgo

Piensa en grande y acertarás. Has logrado lo que te has propuesto, pero ahora quieres más y sólo podrás lograrlo si te liberas de ciertas ataduras. Sin prisa pero sin pausa, directo a lo que definirá los próximos años de tu vida.

Libra

Si te caes, levántate. ¿Tienes otra opción? No ¿verdad?. Eres fuerte, increíblemente creativo y proyectas una energía única, ha llegado el momento de usar con todas las de la ley tus dones. Los resultados serán impresionantes.

Escorpio

Te conviertes en un imán de éxito, fortuna y prosperidad. Atraes justo lo que te mereces. Has luchado con ahínco por lograrlo y ahora puedes disfrutarlo. Te sientes cómodo en tu propia piel y te preparas para asumir nuevos retos, de los que te anticipamos que saldrás bien librado.

Sagitario

De la noche a la mañana, todo lo que lucia oscuro ahora es luz. Encuentras las respuestas que tanto buscabas y estás más claro, más feliz y sobretodo más dispuesto a dar todo de ti.

Capricornio

Es un buen día para enfrentar lo que sucede, superarlo y dejar atrás. Tienes el poder de lograrlo, e incluso de hacerlo sin traumas, sin daños colaterales y lo más importante: sin lastimar a nadie.

Acuario

Perdona, pero no olvides y cuando recuerdes, hazlo sin dolor, sin pesadas cargas emocionales que limiten tu vida actual. Lo qué pasó, paso y no puedes hacer nada por evitarlo, lo que si puedes evitar en atar tu vida a ese recuerdo.

Piscis

No hay excusas, o lo haces o lo haces. Nada de “no puedo”, “no tengo tiempo”, “no se hacerlo”, “no lo lograre”. Que de ahora en adelante esos “no” sean parte de tu pasado. Vístete de actitud y adornarlas con afirmaciones que te motiven a llegar adonde quieres estar.