Reino Unido promete a Ucrania “apoyo vital” ante el peligroso invierno

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly, prometió al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el Reino Unido proporcionará un “apoyo práctico crucial” a Ucrania de cara al invierno en su guerra contra Rusia, en una visita este viernes a Kiev.

En su reunión con Zelenski, Cleverly prometió que su país destinará otros 3 millones de libras (3,4 millones de euros) en apoyo al llamado Fondo de la Alianza para una Ucrania Resiliente, dirigido a reconstruir infraestructura local considerada “vital” que haya sido dañada por los ataques rusos.

“El Reino Unido permanece junto a Ucrania. Hoy he anunciado un paquete de apoyo para los amigos ucranianos en su lucha, que abarca desde ambulancias a apoyo crucial para los supervivientes de la violencia sexual perpetrada por el ejército ruso”, indicó el jefe de la diplomacia británica, según un comunicado del Foreign Office.

Londres proporcionará otros 35 vehículos de emergencia, entre los que figuran 24 ambulancias y 6 vehículos blindados, que llegarán a ese país procedentes del Reino Unido con el objetivo de apoyar a los civiles.

President @ZelenskyyUa, the UK is supporting you with action – not just words.

I made you that promise today. The UK intends to keep it. pic.twitter.com/n8C6kGLXsJ

— James Cleverly?? (@JamesCleverly) November 25, 2022