Kim Kardashian se pronunció sobre su relación con Balenciaga y la campaña con niños sadomasoquistas

La modelo cuestionó severamente la última promoción de la marca de lujo con la que mantiene un vínculo contractual millonario

Kim Kardashian está “reevaluando” su relación con Balenciaga, dijo la estrella de reality el domingo por la noche, después de que la marca de moda de lujo fuera ampliamente criticada por una campaña en la que aparecían niños posando con osos de peluche en lo que parecía ser una promoción de bondage.

Por Infobae

“Como madre de cuatro hijos, me han sacudido las imágenes perturbadoras”, dijo en Twitter. “La seguridad de los niños debe tenerse en la más alta consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debería tener lugar en nuestra sociedad, y punto”.

La semana pasada salieron a la luz fotos de una campaña de Balenciaga que mostraba a niños sosteniendo osos de peluche con ropa de cuero parecida a la que se utiliza en el BDSM, abreviatura de bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadomasoquismo. Una de las fotos mostraba a un niño sosteniendo un oso que estaba vestido con correas en las muñecas y los tobillos y con un candado y una cadena alrededor del cuello.

Kardashian dijo que había esperado para hablar “no porque no me hayan disgustado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo ha podido ocurrir esto”.

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened.

— Kim Kardashian (@KimKardashian) November 27, 2022