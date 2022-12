Willson Contreras reemplazará a Yadier Molina en los Cardenales

Click to share on Google News (Opens in new window)

Willson Contreras era el último miembro activo del equipo de los Cachorros de Chicago que ganó la Serie Mundial de 2016, ahora dejó al equipo para llegar a los Cardenales de San Luis como reemplazo de Yadier Molina.

Por Diario AS

Acorde al reporte de Jeff Passan, de ESPN, los Cardenales adquirieron los servicios del cátcher venezolano por los próximos cinco años a cambio de 87.5 millones de dólares. Para que el acuerdo se complete, Contreras deberá superar una prueba médica.

Catcher Willson Contreras and the St. Louis Cardinals are in agreement on a five-year, $87.5 million contract, a source familiar with the deal tells ESPN.

— Jeff Passan (@JeffPassan) December 7, 2022