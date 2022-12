Bruno Fernandes: Es muy raro tener un árbitro que todavía tiene a su selección en competición

Bruno Fernandes, mediapunta del Manchester United inglés, cargó, como alguno de sus compañeros de la selección tras caer en los cuartos de final de Qatar 2022 ante Marruecos, contra el arbitraje del argentino Facundo Tello.

“Es muy raro tener un árbitro que todavía tiene a su selección en competición y no tener un árbitro portugués. Los nuestros pitan la Champions, por lo que tienen calidad y nivel para estar aquí. Estos no arbitran Champions, no están acostumbrados a este tipo de partidos, no tienen ritmo para esto. Es mínimamente extraño”, manifestó en la zona mixta del estadio Al Thumama.

Se quejó de que el colegiado argentino no hubiera señalado un penalti que fue cometido sobre él. “Estaba solo y nunca en la vida me dejaré caer cuando estoy solo frente al portero y puedo disparar a portería”, dijo.

Admitió que están “tristes y conmocionados” “Íbamos a pasar a semifinales, pero no lo logramos. Creo que lo hicimos muy bien durante todo el torneo, pero Marruecos lo hizo muy bien y también tenemos que darles crédito a ellos, independientemente de lo que dije ahora”.

“Fue un partido difícil, en el que no pudimos encontrar el gol. Fueron más fuertes que nosotros en ese sentido. No tuvieron muchas oportunidades, en el segundo quizás algunas más, cuando estábamos volcados. Tuvimos muchas ocasiones, pero no conseguimos marcar goles. Su mérito, que supieron defender”, añadió.

EFE