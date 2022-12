James Gunn canceló una película en desarrollo del “Batman” de Michael Keaton

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

James Gunn, el nuevo director de DC Studios, sigue tomando decisiones drásticas a los mandos del nuevo DCU. Tanto es así, que tras filtrarse la cancelación de Wonder Woman 3, poner punto y final al Aquaman de Jason Momoa tras el próximo estreno de su secuela o poner en duda el futuro de Henry Cavill como Superman, ahora llega el turno de un proyecto que ni tan siquiera estaba anunciado: una película en solitario del Batman de Michael Keaton que debía adaptar la versión futurista de Batman Beyond. Así lo recogen medios como The Direct tras hacerse eso de las palabras del periodista Jeff Sneider en el podcast The Hot Mic, donde se ha explicado que Gunn ha tomado la decisión de cancelar el proyecto por incompatibilidades con el nuevo universo compartido de DC en el que está trabajando junto a Peter Safran.

Por Diario AS

Así, tal y como asegura Sneider, Warner Bros. y DC estaban trabajando en un proyecto cinematográfico centrado en el Batman de Michael Keaton, la icónica versión del Caballero Oscuro que veremos el próximo en The Flash, todo ello a través de un guion escrito por Christina Hodson, guionista de The Flash y Birds of Prey. Todo ello como parte del regreso de Keaton a DC junto a The Flash, cameo que ya está asegurado; no así su participación en Batgirl, película que fue cancelada este verano tras completar su rodaje.

FYI @TheInSneider, the "solo" Michael Keaton Batman movie you're talking about that Christina Hodson was writing, was in fact the BATMAN BEYOND movie. pic.twitter.com/I1MpKZiJGG — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) December 9, 2022

Dicha película pretendía adaptar la versión de Batman Beyond, un Batman de avanzada edad de un futuro próximo que ofrece su manto a un nuevo héroe. Una filtración respaldada por el periodista especialista en Hollywood Umberto González de The Wrap, quien asegura que dicha película nacía de los eventos de The Flash a través de una nueva línea temporal. Su historia pretendía presentar a Terry McGinnis, quien recoge el manto del Batman de Keaton para luchar contra el crimen en una Gotham futurista sumida en el caos por el crimen y la presencia de nuevos villanos.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ