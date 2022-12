Escasez de gasolina en Falcón genera protestas y peleas en estaciones de servicio (VIDEO)

La falta de gasolina subsidiada que se ha agudizado durante el mes de diciembre, ha causado en el estado Falcón, peleas, discusiones y protestas.

Por Corresponsalía La Patilla

Este sábado 10 de diciembre, usuarios que esperaban gasolina en la estación de servicios Miramar de Cumarebo, trancaron la carretera nacional Morón-Coro para exigir que una gandola que iba cargada de combustible al centro del país, surtiera en la bomba que no había recibido gasolina desde principios de semana y los conductores aún estaban en cola.

Por otro lado, en Coro, esperan en cola al menos 700 vehículos quienes tienen días en fila porque no llega gasolina diariamente y cuando llevan, no abastecen ni a la mitad de los que esperan. “Tenemos días en cola y todo es un chanchuyo, si le pagas a los guardias, pasas y no estás en cola hasta tres días, el problema es que uno no tiene dinero para pagar vacuna, si yo tuviera esos 10 dólares, pago mi gasolina dolarizada, pero la plata no alcanza, uno apenas medio come y con ese dólar vuelto loco, más trabajo estamos pasando”, dijo Ismael Briceño, habitante de Coro.

En la estación de servicios Lara, ubicada en Coro, capital del estado Falcón, las colas son kilométricas y los usuarios están siempre dispuestos a pelear por su cupo, una pelea se registró este sábado entre los conductores de dos vehículos que esperaban por combustible.

En Punto Fijo, donde se ubican las dos refinerías Amuay y Cardón, la situación no es diferente, los usuarios aguardan hasta dos días en cola, en espera de combustible subsidiado. A las pocas estaciones de servicios que ofrecen subsidio, solo llegan entre 6.000 y 9.000 litros, dos o tres veces por semana, lo que hace insuficiente para atender toda la demanda.

En las estaciones de servicio premium no hay colas, pero la mayoría no puede pagar el combustible a 0.5 centavos de dólar por litro, sin embargo los isleros de estas estaciones de servicios, cuentan que los usuarios compran entre 5 y 20 dólares, todo va a depender del poder adquisitivo de cada familia.