VIRAL: Estadounidense probó una galleta en la que vio semillas, pero se encontró con lo peor (VIDEO)

Sin duda, hay formas mucho más seguras de cerciorarse de que es momento de hacerse un nuevo examen de la vista, pero una mujer se volvió viral luego de comer una galleta sin mirarla detenidamente. Más de 3.000.000 de personas le han dado like al video que muestra la desagradable experiencia que vivió con un paquete que, al parecer, llevaba un buen tiempo abierto. Pero lo peor no es que omitiera algo extraño en el sabor o en la textura, sino que fue hasta después de comer dos bocados que notó seres moviéndose encima de ellas.

Lo que Brenna vio en sus galletas no eran semillas como creyó en un principio, sino hormigas que seguramente tenían varios días degustando las restantes en la bolsa. “Creo que es tiempo de una nueva graduación para los lentes”, escribió al pie del video que ha generado muchas risas entre los usuarios.

“No me río porque perfectamente podría pasarme a mí”, escribió una persona. En tanto, se demostró que no es una experiencia tan difícil de vivir porque otros compartieron su sentir: “Una vez comí caramelos que estaban sobre la mesa de mi casa, estaba oscuro y sentí que me picaba la boca… eran rojas”; “Hice la misma cosa con un paquete de galletas Do-si-dos hace diez años y no he vuelto a comer otras”, relataron.

A otro usuario le sucedió en el servicio de take away de una cafetería: “Después de tomar la mitad de la bebida, encontré un montón de hormigas muertas dentro del vaso”.

Sin embargo, frente a lo que para algunos fue una experiencia terrible y asquerosa, varias personas le dijeron, en tono de broma, que simplemente se trataba de una alternativa de proteína. “Solo un poco de proteína, las hormigas son una delicadeza en otros países, tú sabes”; “La proteína extra nunca hace daño”, plantearon.

¿Qué aportan los insectos?

Los usuarios que sugieren que el descuido de Brenna no es tan grave como parece no están del todo equivocados. De acuerdo con una nota publicada por Business Insider, hay varios insectos que pueden comerse para complementar una dieta saludable, entre ellos están los grillos, las abejas, las cucarachas y las abejas.

