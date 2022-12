Campeones en la piel: ranking de tatuajes de la selección de Argentina más elegidos tras la consagración

Posteado en: Curiosidades, Titulares

De la Copa del Mundo a Messi, pasando por las frases más simbólicas, tatuadores consultados por Infobae explicaron cómo creció la demanda. La mirada de los expertos sobre las elecciones de tatuajes de los jugadores.

Por infobae.com

Seguramente, en unos años, habrá muchas personas que tengan un tatuaje con una misma frase que antes era impensada: “Qué mirás bobo”. El textual viral de Lionel Messi recorre por estas horas la piel de varios que quieren tener al capitán más maradoniano consigo para siempre. Después de todo, al igual que las emociones y los recuerdos, los tattoos son eso: algo importante que quiere quedar estampado para siempre.

Y están a la orden del día. Ya sea como parte de una promesa mundialista o parte de un gusto propio en medio de todo lo que simboliza haber ganado la tan ansiada copa, son muchos los que se tatuaron alguna parte del cuerpo con un motivo referido a los jugadores. Y claro, Messi se lleva gran parte del espacio en la piel de muchos.

“Aumentaron los motivos de la Selección, ¡sin dudas! Desde el lunes que abrimos los locales, no paramos de trabajar”, contaron a Infobae desde American Tattoo. “Debimos extender el horario de atención al público y sumar más tatuadores al staff. Desde que Argentina salió Campeón, no tatuamos otra cosa que no esté relacionado a eso”, agregaron.

Andrés Winter, tatuador de larga experiencia, asegura que ve un aumento con respecto a la gente que se quiere hacer tatuajes sobre la Selección. “Yo ya tengo aquí en Argentina siete años y tuve la experiencia de estar en el mundial pasado. No se compara la demanda que está habiendo este mundial con el mundial pasado”, dice el artista.

Messi, al igual que en su momento lo fue Maradona, está cada vez más en piel de lo argentinos

1. La Copa y las 3 estrellas

La Copa es la que manda. Todos quieren tenerla. “Tengo un turno de 4 horas para hacerla con la fecha y las tres estrellas. Eso es lo único relacionado al mundial que tengo por ahora. Pero van a caer de momento a otro”, dijo por su parte a Infobae Patrio Otero, tatuador.

“Desde la final llovieron las solicitudes para tatuar el momento, ya sea la copa, las tres estrellas o algún gesto de Messi fue lo más solicitado”, cuenta a Infobae José Toyo, tatuador de realismo. Y suma: “Con la final ya ganada fueron muchísimas las consultas y cambios de diseños a algo referente a la selección, las 3 estrellas con el logo y la copa es lo más pedido, aparte claro del Diez y el rostro de Messi”.

2. Messi y la frase: “Qué mirás bobo”

Lionel Messi, todos quieren tenerlo en la piel. “No tanto de la Selección completa si no de él, que es como un Dios para la gente”, explica Winter.

Las frases y nombres de los jugadores están siendo muy pedidos por la gente. “Qué mirás bobo”, aparece entre las preferidas

Durante el Mundial algunos tatuajes se fueron haciendo pero por una cuestión de cábala, dicen los expertos, la gente no quería tatuarse antes. “Hubo un caso de una señora, que apenas arrancó el Mundial se tatuó ‘Argentina Campeón’, y pensamos: qué jugada. Nos daba miedo. Pero resultó que tenía razón”, suman desde American Tattoo.

“A partir de la final hubo un cambio gigantesco. Una vez que salimos campeones hubo un aumento muy grande de personas que quieren sacar turno para tatuarse. Fue automáticamente a partir de que ganamos la copa. Tatuarse antes de ganar está vinculado a la mala suerte, es inimaginable que alguien venga a tatuarse algo vinculado al mundial antes de que termine”, agregó Otero.

3. La bandera Argentina

Estrellas, números y fechas entre los motivos que la gente busca para tatuarse en la piel

Pero, ¿qué es exactamente lo que se está haciendo la gente en la piel además de la Copa, Messi y las estrellas? “Sale mucho nombre de los jugadores, alguno de Diego (Maradona), el sol de la bandera Argentina….muchas combinaciones”, dicen desde American Tattoo.

“Los diseños que suelen pedir son el escudo de la selección con las tres estrellas, la fecha en la que salimos campeones y la copa del mundo. Después está la gente que se arriesga y va por más y piden tatuajes más grandes de Messi besando la copa, estos requieren más tiempo y laburo”, suma Otero.

Es inevitable: durante el Mundial hubo un gran cambio. “Las personas tenían deseos e hicieron sus promesas si Argentina ganaba. En muchas de estas promesas se vieron involucrados los tatuajes. Por cómo se vivió el mundial, la locura que fue cada partido, los cuartos de final contra Holanda y la final contra Francia, se vivieron muchas emociones. Creo que esa emoción que se vivió en el Mundial hizo que las personas que no estaban seguras de tatuarse, se decidieran a hacerlo. Por esto gracias al Mundial se activó mucho más la fiebre y la fanaticada de la gente para tatuarse”, analiza Winter

Otra de la frases más sencillas que la gente eligió

Pero siempre hay más. “Tengo algunos clientes también que quieren tatuarse un brazo con los integrantes de la Scaloneta. Mi recomendación es que sean originales, que no se repitan. En estos casos es muy difícil no repetir tatuajes, pero siempre voy a sugerir buscar una foto distinta y única para cada persona”, explica Winter.

Los tatuajes de los jugadores analizados por los expertos

La mayoría de los jugadores tiene tatuajes. Es casi como una segunda piel para ellos. Los tatuadores consultados contaron cuáles les llaman más la atención. “Muchos están tatuados. Quien tiene mejores tatuajes es De Paul, un león gigante en la espalda y varias cosas más que se las ve lindas”, dicen desde Américan.

La locura mundialista y la pasión se convirtieron en segunda piel

“Los que más me gustaron, los que tienen más laburo, son los de Nicolás Otamendi y los de Rodrigo de Paul. Los dos tienen tatuajes en la espalda muy buenos y trabajados. Hay muchos jugadores que tienen tatuajes, pero son más simples o están tapados con negro. Los tatuajes de ellos dos son los que tienen detalles y laburo fino”, agrega Otero.

“No soy muy fan de los tatuajes de los futbolistas porque me parece que algunos están hechos muy a las apuradas. Los tatuajes que yo me hago me gustan que tengan mucho negro el llamado estilo ‘blackboard’. Por eso el tatuaje que más me gusta es el que tiene Messi en la mitad su pierna, que es todo negro”, dice Winter.

El Qué mirás bobo de Messi ya es tatuaje

A Toyo, para cerrar, le llama la atención los tatuajes de espalda completa de varios de los jugadores. “Y obvio la pierna de Messi”, concluyó.