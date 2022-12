La impactante entrevista de la actriz Sonya Smith sobre la situación de Venezuela que se hizo viral (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz Sonya Smith habló de los recuerdos que tuvo en el momento que vivió e hizo carrera artística en Venezuela, a través de una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

Por Revista Ronda

En medio de la conversación, Olavarrieta le preguntó a la artista sobre la situación actual que viven los venezolanos, y pese a que ella ha estado por más de 20 años fuera las fronteras del país caribeño, la mujer recuerda con cariño el lugar que en algún momento fue su casa.

“Venezuela siempre va estar en el corazón de uno, yo creo que eso es algo que nunca se pierde, obviamente yo llevo muchos años fuera del país y yo me fui en una etapa que las cosas no estaban como están ahora o como estuvieron hace 20 o 15 años, porque nuestro país ha estado en esta situación tan dolorosa por muchos años y no he vivido en carne propia lo que ha sucedido”, dijo Sonya Smith.

Asimismo, la protagonista de los culebrones de la cadena de televisión, Telemundo, detalló que no es lo mismo ver las noticas, que vivir en carne propia la situación por la que atraviesa una nación.

“Obviamente yo no he estado en Venezuela hace muchos años, y me imagino que sería un shock para mí poder ver cómo está nuestra Venezuela. Sé que el país no se va a quedar como esta, yo siento que como todo vamos a cerrar este ciclo en el que nos encontramos y vamos a volver a renacer, me quedo con la esperanza de que eso va a llegar en un momento no muy lejano”, agregó Smith.

