Salomón Rondón se despidió de Pelé: Gracias por ser una inspiración

El delantero internacional venezolano Salomón Rondón lamentó la muerte de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, que falleció este jueves a los 82 años en Sao Paulo.

“Se fue un mito del fútbol, una leyenda absoluta. Gracias por ser una inspiración. Que descanse en paz”, señaló el internacional “vinotinto” en un mensaje a través de las redes sociales.

EFE



Se fue un mito del fútbol, una leyenda absoluta. Gracias por ser una inspiración. QEPD, Pelé.

We have lost a footballing icon, a complete legend. Thank you for being an inspiration. RIP, Pelé. pic.twitter.com/2ZwFc29Rsu

— Salomón Rondón (@salorondon23) December 29, 2022