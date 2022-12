El terror de los “pulmones blancos”: testimonios en hospital chino colapsado por Covid-19

Camillas con ruedas empujadas con la energía de la desesperación, rostros graves detrás de los barbijos. Desde hace más de un mes, el hospital de Langfang, en China, lucha contra una epidemia que ha tomado por sorpresa a los alrededores rurales. Aquí se cultivaban cereales, verduras y frutas cuando todos enfermaron repentinamente.

Por Clarín

Por falta de espacio, los pacientes se desploman en los pasillos o se tumban en el suelo. Un familiar acompaña a un hombre de 79 años que tuvo que esperar varios días en urgencias antes de ser internado.

“Por supuesto que es Covid-19″, dice a RFI. “¡Todo el mundo aquí se ha contagiado! Esperamos abajo durante tres días. Los médicos dicen que los muertos son ancianos, pero nadie vino a vernos. Cada vez nos decían: ‘No hay camas. Si no tienes contactos, ni se te ocurra venir aquí’”, enfatiza.

Todas las habitaciones de la sala de cuidados respiratorios están ocupadas por seis pacientes, incluida una abuela de 74 años, que no puede creer que siga viva.

“El viernes pasado no podía abrir los ojos”, dice. “Caminar entre el salón y mi habitación era imposible. Mi hijo me llevó primero a urgencias del Hospital Popular, pero había tanta gente que no podíamos ni sentarnos. Luego me hicieron una radiografía de los pulmones. Me dijeron: ‘Tus pulmones se han vuelto blancos, todas las partes están infectadas’. Mi hermana pequeña se asustó cuando vio esto. No sé cómo lo hizo, ¡pero me encontró un sitio aquí!”, explica.

Marcas de la infección

Pulmones blancos. Así es como se manifiesta la infección en los escaneos que inundan las redes sociales, mientras la ola de Covid 19 se agudiza en China. Cerca de los ascensores del octavo piso, unos catres improvisados permiten a los más cansados reposarse o llorar.

