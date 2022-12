Juan Vené dejó su planilla en blanco en la votación al Salón de la Fama

Click to share on Google News (Opens in new window)

Poco a poco siguen llegando los votos para los jugadores que serán exaltados al Hall of Fame de Cooperstown en 2023, ya son 89 votos contabilizados para un 22% y los resultados finales se conocerán el 9 de enero de 2023.

Por El Diario NY

Un selecto grupo de periodistas que son miembros activos de la Asociación de Periodistas de Béisbol de Estados Unidos por los últimos 10 años, son los encargados de elegir a los futuros inmortales en Cooperstown y uno de ellos es el venezolano Juan Vene, quien en esta elección dejó su boleta en blanco y no voto a ningún pelotero.

“Creo que ninguno de los 28 candidatos debe tener un nicho en nuestro ilustre Museo. Incluso, esta vez no voté por Scott Rolen, ni por Andy Pettitte, ni por Billy Wagner a quienes dí mi voto en la elección pasada“, argumentó el periodista de 93 años, que además detalló “¿Por qué? pues, porque así es la vida“.

