Al Nassr anuncia cuándo será la presentación de Cristiano Ronaldo (DETALLES)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El club saudí Al Nassr anunció que mañana, martes, será la presentación del astro portugués Cristiano Ronaldo en Riad, después que se hiciera su oficial su fichaje el pasado viernes.

“El evento esperado: La celebración de bienvenida del mejor jugador del mundo será mañana, martes”, dijo el equipo en su cuenta oficial de twitter.

La presentación será a las 19.00 hora local (16:00 GMT) en el estadio de Marsool Park, hogar del club saudí, dijo Al Nassr, que acompañó el anuncio con una imagen de Cristiano con su nueva camiseta y con el dorsal 7, además de la etiqueta “CR7 is yellow” (CR7 es amarillo”), en referencia al color de la equipación.

Se espera la llegada de Cristiano a lo largo de esta noche, según el portal deportivo Al Riyadiah, el más importante del reino.

All eyes on Riyadh as the world's greatest @Cristiano will be unveiled in Al Nassr colours for the very first time ???

? Mrsool Park @VictoryArena_sa

?? Tomorrow, 3 Jan

? 7pm#HalaRonaldo ? pic.twitter.com/o2z8p1dnW4

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023