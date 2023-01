El análisis de un excomandante supremo de la Otan sobre el camino que tomó Putin en la guerra

James Stavridis, un excomandante supremo aliado de la OTAN, advirtió que el presidente ruso, Vladimir Putin, conduce a su país “hacia un bosque oscuro del que quizás nunca salga”.

Por La Nacion

Se trata de un almirante retirado de la Marina de los EE. UU., quien retuiteó un video de un especial de Año Nuevo que se transmitió en la televisión estatal rusa. Allí, se muestra a un cantante que actúa junto a varios bailarines con atuendos coloridos, con la cámara ocasionalmente cortando a la audiencia donde se ve al personal militar ruso aplaudiendo al ritmo.

“Un triste contraste con miles de personas en todo el mundo, desde los fuegos artificiales del puerto de Sídney hasta la bola de cristal que cae en Times Square celebrando un nuevo año con verdadera alegría”, escribió. “Putin continúa conduciendo a Rusia a un bosque oscuro del que quizás nunca salga”.

A sad contrast to thousands around the world from fireworks Sydney Harbor to crystal ball dropping Times Square celebrating a new year with real joy. Putin continues to lead Russia into a dark forest from which it may never emerge. https://t.co/EtZ9ahi36I

— Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) January 1, 2023