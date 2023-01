EN VIDEO: Niña usó lentes por primera vez y su divertida reacción por ver diferente se hizo VIRAL

Click to share on Google News (Opens in new window)

¿Te imaginas no ver bien y que cuando uses por primera vez unos lentes se te ilumine todo? Esto fue lo que le pasó a una niña que quedó impactada al usar anteojos por primera vez, su reacción fue tan llamativa que se volvió viral.

Por: Milenio

Fue a través de redes sociales, en donde se viralizó este caso que desató miles de reacciones.

Y es que el video, se ve a una niña resistirse a usar lentes. Sin embargo, cuando los usa, queda impactada a tal grado que su rostro lo dice todo: lo que vio fue asombroso.

Con asombro y boquiabierta voltea a todo su alrededor para observar lo que sucede.

“La primera vez que ve claramente”, se lee en la descripción del video que se subió a la cuenta de Twitter @RavalSud.

This is the Best Video you'll ever see Today

*A baby sees clearly for the first time*?? pic.twitter.com/KGKAQoFwAJ

— Aqualady? ? ? (@Aqualady6666) December 16, 2022