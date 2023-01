Altas temperaturas en toda Europa baten récords en pleno invierno

Click to share on Google News (Opens in new window)

Debido a la ola de calor, algunos centros de esquí en los Alpes tuvieron que cerrar por falta de nieve en sus pistas.

Por rt.com

El inicio del año 2023 se ha visto marcado por una ola de calor que afecta a los países del continente europeo con temperaturas récord en pleno invierno.

Los termómetros en al menos siete países europeos marcaron el 1 de enero las cifras más cálidas jamás registradas para este mes, alcanzando temperaturas propias de la primavera. Particularmente, en Letonia el termómetro llegó hasta 11,1 °C, en Dinamarca 12,6 °C, Lituania 14,6 °C, Países Bajos 16,9 °C, Polonia 19,0 °C y República Checa 19,6 °C, según datos recopilados por el meteorólogo escocés Scott Duncan.

We just observed the warmest January day on record for many countries in Europe.

Truly unprecedented in modern records. pic.twitter.com/bUux1XOBH9

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) January 1, 2023