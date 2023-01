Harry acusa a la familia real de pasar información perjudicial a la prensa

El príncipe Harry de Inglaterra acusó a la familia real británica de haber pasado a la prensa información perjudicial para él y Meghan, su mujer, según una entrevista previa a la publicación de su autobiografía.

“Hay gente que no entiende o no quiere creer que mi familia ha estado informando a la prensa“, señala el duque de Sussex en una entrevista con la cadena británica ITV que se emitirá este fin de semana, pero algunos de cuyos extractos han sido adelantados hoy.

En el libro, que lleva el título de “Spare” y será publicado el día 10, el duque de Sussex hace una serie de acusaciones, sobre todo contra su hermano, el príncipe Guillermo, aunque el palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real, no ha querido pronunciarse hasta ahora sobre esas afirmaciones.

Enrique, que se ha quejado de que la prensa ha publicado información dañina sobre Meghan, subraya que permanecer en silencio, como suele hacer el palacio ante casos polémicos, no mejora las cosas.

El duque de Sussex dice que cree todavía en la monarquía británica, pero cuando se le pregunta si desempeñará una labor destacada en ella en el futuro, responde con un “no lo sé”.

Sobre la coronación de su padre, que se celebrará este mayo en Londres, el príncipe Harry resalta que “muchas cosas pueden pasar hasta entonces, pero la puerta está siempre abierta. El balón está en su terreno. Hay mucho de que hablar y realmente espero que estén dispuestos a sentarse y hablar”.

El periódico “The Guardian” reveló hoy que Harry asegura en su autobiografía que su hermano le agredió físicamente durante una discusión sobre su mujer en su casa de Londres en 2019, cuando ya estaba casado con Meghan Markle.

Al describir la discusión, Harry afirma que Guillermo calificó a Meghan como una persona “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera“, cuenta el príncipe Harry.

El título del libro proviene de un viejo dicho en los círculos reales y la aristocracia británica, que dice que el primer hijo es heredero de títulos, poder y fortuna, pero que el segundo es un repuesto (“spare”), en caso de que algo le suceda al primogénito. EFE