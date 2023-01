Sale a la luz un episodio de celos de Mario Vargas Llosa con Isabel Preysler

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde que el pasado miércoles 28 de diciembre Isabel Preysler (71 años) anunciase con una exclusiva en su revista de cabecera que había terminado definitivamente su relación con Mario Vargas Llosa (86) tras ocho años de convivencia, mucho se ha especulado sobre los motivos que han podido llevar a la pareja a tomar esta drástica decisión. “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, se limitó a decir.

Por ABC

Los rumores sobre una posible crisis en su historia de amor llevaban circulando desde hacía meses, sobre todo a raíz de las visitas, cada vez más frecuentes y de mayor duración, del Nobel al apartamento que posee en el centro de Madrid.

El escritor se pronunció por primera vez sobre el tema: «Los motivos de la ruptura no existen, no son ciertos», aseguró. Unas declaraciones que no sentaron anda bien a la madre de Tamara Falcó, que no dudó en responder a través de Paloma García-Pelayo: “Me dice que los celos no son de una noche ni de un día, es una actitud prolongada en el tiempo, con diferentes episodios. Es el 29 de noviembre cuando Isabel toma la decisión de poner punto final a su relación, después de que ella llegara de un evento y él la estuviera esperando en su casa y cuestionara qué horas eran esas de llegar en presencia de su hija, Ana Boyer”, dijo en ‘El programa de Ana Rosa’, espacio en el que colabora.