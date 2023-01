Una escritora de EEUU “resucita” dos años después de su falso suicidio e indigna a sus seguidores

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras su “muerte” un grupo de amigos y escritores terminaron un libro suyo y lo publicaron, por lo que se cree que el supuesto suicidio pretendía impulsar la venta de sus obras.

Por rt.com

Una escritora estadounidense que supuestamente se había suicidado hace dos años, ‘resucitó’ esta semana, dejando sorprendidos e indignados a sus seguidores, informa la revista Rolling Stone.

Susan Meachen supuestamente se quitó la vida en septiembre de 2020. La noticia de su muerte se dio a conocer en un grupo de Facebook dedicado a los libros llamados ‘The Ward’, creado por la propia novelista. En esa página la hija de Meachen, o alguien que afirmaba ser su hija, denunció que su madre se suicidó debido al acoso por parte de otros escritores del grupo.

Pero esta semana, la literata regresó a la red social para revelar que no está muerta. “Debatí sobre cómo hacer esto un millón de veces y todavía no estoy segura de si es correcto o no. Habrá toneladas de preguntas y supongo que mucha gente abandonará el grupo. Pero mi familia hizo lo que pensó que era mejor para mí y no puedo culparlos por ello. Casi muero de nuevo por mi propia mano y tuvieron que pasar por todo ese infierno otra vez. Regresar a ‘The Ward’ no significa mucho, pero ahora estoy en un buen lugar y espero volver a escribir. Que comience la fiesta“, escribió Meachen.

Reacciones de los seguidores

La publicación que anunciaba su muerte afirmaba que la familia quería honrar la memoria de la escritora publicando su última novela romántica, que ella había comenzado a escribir. Otros autores de dicho grupo editaron de forma gratuita la obra no terminada de Meanchen, que posteriormente salió a la venta. Además, por separado crearon una antología de sus obras y recaudaron fondos para su funeral.

Muchos seguidores de la escritora se sienten traicionados y la han criticado duramente, mientras que otros consideran que la historia se habría inventado para impulsar las ventas de sus libros. “Puedo perdonar muchas cosas, pero creo que jamás pueda perdonar que fingieras tu muerte“, “Susan Meachen finge su propio suicidio y luego vuelve a navegar alegremente en línea porque ‘se aburrió'”, “¿Qué persona en su sano juicio finge su propia muerte durante dos años y luego, al azar, entra en Facebook un día y simplemente dice ‘¡Hola chicos, estoy de vuelta!’“, son algunas de las críticas.