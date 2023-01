A periodista se le fueron los tiempos y casi se desmaya durante un reportaje en vivo (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una joven reportera tartamudeó y perdió el equilibrio al marearse este domingo durante una transmisión en vivo en la ciudad de Edmonton, Canadá.

Por: RT

En el video se ve a la periodista de la cadena CTV News Jessica Robb iniciar un reportaje en vivo, pero después de unos segundos comienza a tartamudear. Tras esto, la reportera se percata de la situación y pide disculpas, alegando que no se siente bien.

“No me siento muy bien ahora mismo”, dice la joven. No obstante, posteriormente empieza a perder el equilibrio y se muestra indispuesta frente a la cámara, que corta la transmisión de inmediato.

DISTURBING: Young female reporter, Jessica Robb has a medical episode live on air.

She posted on her Facebook page that she has been vaccinated three times. ?? ?#diedsuddenly pic.twitter.com/cPuJbYupAo

— DiedSuddenly (@DiedSuddenly_) January 9, 2023