La vez que Jerónimo Gil también se engoriló pero lo dejaron libre al poco tiempo (Retro Video)

Luego de que Tarek William Saab anunciara en redes sociales la detención preventiva de Jerónimo Gil, recordamos un episodio de unos cuantos años atrás, contado por el propio actor, en el que también tomó una actitud equivocada.

El sábado 26 de noviembre de 2016, en medio de los rumores de presunto maltrato doméstico hacia su exesposa Flavia Gleske, Gil protagonizó un altercado desagradable, donde vulneró las instalaciones del estacionamiento en el CCCT y condujo su vehículo a alta velocidad.

Luego del trance, Gil fue aprehendido por funcionarios de la Policía Municipal de Chacao pero, dos días después, un tribunal del área metropolitana que revisó el caso desestimó sostener la medida de privativa de libertad debido a que “no se encontraron elementos suficientes”, según una información emitida por los abogados del actor.

Al respecto, Gil sostuvo una entrevista en Globovisión en la que recordó: “Se terminó el concierto, me dirigí a mi camioneta, sentí que me estaban siguiendo, me sentí nervioso, me sentí presionado”.

Además, relató que “me fui precipitadamente porque quería irme, venía saliendo, puse mi ticket… sentí un golpe y cuando sentí un ‘TUM’ me fui rápido y, bueno, parece que tengo entendido, por las versiones de los policías que radiaron y me detuvieron por la bomba PDV del CCCT, donde estuve ahí un tiempo esperando entre el nerviosismo, entre lo que pasaba no entendía”.

Sin embargo, admitió: “No voy a negar que estaba en un concierto de Guaco con Jorge Celedón, y estaba feliz y estaba compartiendo con una gente… sí, ingerí bebidas alcohólicas, es normal porque estaba celebrando la vida”.

Gil culminó al afirmar que “después decidí bajarme donde me presionaron, me esposaron, me llevaron y en la comandancia sí tuve unas fuertes palabras con los funcionarios (…) de verdad ya yo venía rabioso, incómodo, nervioso, preocupado por mi vida, estaba solo, preocupado por mi camioneta y todo lo que estaba en mi camioneta. Gracias a Dios no se me perdió nada”.

A continuación, el comunicado oficial emitido en aquel entonces por los apoderados judiciales de Gil:

JERÓNIMO GIL SE ENCUENTRA EN LIBERTAD

Caracas, 29 de noviembre de 2016

Se hace del conocimiento a la opinión pública que el empresario y actor venezolano JERÓNIMO GIL se encuentra en libertad desde el día lunes 28 de noviembre, luego de ser aprehendido en la madrugada del día sábado 26 de noviembre por presuntamente causar daños a una de las barreras de seguridad del estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco y conducir a alta velocidad, en virtud de tal confusión en relaciones a los hechos acontecidos generó una situación confusa por lo que devengó su aprehensión por funcionarios de la policía municipal de Chacao evidenciándose un requerimiento por el tribunal 1ero de control del estado miranda jurisdicción de Los Teques, por el proceso que se le sigue en cuanto a la revisión del régimen de pruebas en virtud de una suspensión condicional del proceso, a los fines de concluir el caso por denuncia del año 2012.

Diversos medios de comunicación y fuentes informativas mantienen que se encuentra detenido en la sede de la Policía Municipal de Chacao, habiendo sido otorgada su libertad tras ser presentado ante el tribunal 13 de control del área metropolitana para la celebración de la audiencia, donde una vez revisadas las actas, no se encontraron elementos suficientes de convicción en contra del mismo para mantenerlo privado de libertad.

Es importante señalar que las actas policiales fueron expuestas en redes sociales, antes de ser recibidas por el MP y se le diera la orden de inicio vulnerando el debido proceso del caso, al ser expuesto ante la opinión pública los supuestos hechos, debiendo tener solo acceso a ellas el MP su defensa y el órgano jurisdiccional como partes involucradas. Siendo este hecho una violación al debido proceso y a los derechos humanos e integridad de Jerónimo Gil.

Jerónimo Gil está en LIBERTAD y agradece las expresiones de solidaridad y notoriedad que recibe, solicitando el trato justo de las informaciones que abordan su caso, el cual se aclara debidamente. Para el día jueves 01 de diciembre, en horas de la tarde, está dispuesto a brindar declaraciones a la prensa y contar su versión de los hechos, para despejar los supuestos mediáticamente difundidos y aclarar su actual condición legal, en resguardo de su familia e imagen.

Vocería Oficial – RRPP Apoderados Judiciales