Creyó que tenía un simple resfriado y terminó en coma: perdió 20 años de recuerdos

Ella, sintiéndose mal, se quedó dormida en su cama la noche anterior al Día del Padre. Por la mañana, su familia no tendría motivo alguno para festejar, sino todo lo contrario: la encontraron inconsciente, no podían despertarla.

Por: Clarín

Una mujer de Reino Unido pensó que sufría de un simple resfrío y se fue a acostar sin saber que su vida no sería la misma desde entonces: terminó internada en el hospital con una enfermedad grave y perdió gran parte de su memoria.

Claire Muffett-Reece tiene 43 años, es periodista y vive con su esposo Scott y sus dos hijos pequeños en el condado inglés de Essex. En junio de 2021, según explicó la protagonista de esta historia, comenzó a experimentar síntomas parecidos a lo que ella definió como un resfriado común. Además, estaba aletargada.

El 19 de ese mes, la británica se durmió temprano. “A la mañana siguiente, Scott intentó despertarme, pero no me moví. Me llevaron en ambulancia al Hospital Broomfield de Chelmsford, donde padecí convulsiones. Me conectaron a un respirador”, relató en un artículo escrito por ella en el diario The Sun.

Conectada al aparato, la paciente aún seguía con convulsiones. Tras una semana, los médicos resolvieron trasladarla al Royal London Hospital con el objetivo de recibir ayuda especializada.

La enfermedad

Una vez que arribó al centro de salud, fue a sometida a una batería de exámenes. Al principio, los expertos supusieron que ella tenía sangrado en el cerebro. Pese a que esto último se descartó, su diagnóstico no fue bueno.

“Los neurólogos confirmaron que mi cerebro se encontraba inflamado debido a una encefalitis, probablemente causada por un virus que me había infectado. A Scott y a mis padres les dijeron que se prepararan para lo peor”, aseguró.

