Trabajadores petroleros de Falcón siguen esperando pagos atrasados desde el 2022 (Imágenes)

Los trabajadores petroleros que prestan servicios en el Complejo Refinador de Paraguaná (CRP) a través de las constratistas, siguen en espera de pagos pendientes desde el año pasado.

Por Corresponsalía La Patilla

En diciembre no pudieron celebrar con sus familias, porque no les pagaron lo atrasado ni lo facturado en el mes, incluyendo la tarjeta de alimentación.

Según el sindicato Petroleros Sin Fronteras, se trata de al menos 1.200 trabajadores afectados por las diferentes contratistas que les adeudan desde bonos hasta las semanas trabajadas.

“Los trabajadores de Paraguaná no tuvieron Navidades ni Año Nuevo, mucho menos han podido atender las necesidades de sus familiares durante el mes de enero, porque les adeudan casi todo. Hay contratistas que cerraron el año y no pagaron ni las últimas dos semanas de trabajo”, dijo Carlos Colina, presentante del sindicato.

Aunque han hecho protestas no les han pagado. Las contratistas informaron a los trabajadores que Pdvsa no ha pagado y, por lo tanto, no han podido cancelar lo pendiente a los empleados.

Esto generó que los trabajadores dejaran los talleres y por eso fueron despedidos a finales de año sin pagarles todo lo que les adeudan.

“Los trabajadores no tuvieron fiestas, regalos para sus hijos y mucho menos estrenos. Es que ni la semana se la pagaron para al menos comprar comida”, resaltó Colina.

Extendió el llamado a la nueva gerencia de Pdvsa que se ponga al día con los pagos pendientes, ya que los trabajadores necesitan alimentar a sus familias y cumplir sus necesidades básicas.

“No se les olvide que los petroleros volvieron a las refinerías con el compromiso de que les paguen un bono en dólares que les ayude a resolver el día a día, porque los salarios de las refinerías no alcanzan para mantener a sus familias. Que no se les olvide que estos trabajadores fueron los que levantaron la producción de combustible en 2020, cuando nadie quería trabajar en las refinerías porque no pagaban. Ahora les toca ponerse al día”.

Hasta la fecha les adeudan la tarjeta de alimentación, liquidación a quienes despidieron a finales de año, 14 semanas de bono inventivo, tres semanas de transporte y de pago semanal.

Entre las contratistas afectadas están Cosica, Inverazulca, Reinca y Tesca. Los trabajadores acuden a las oficinas administrativas diariamente en busca de respuestas, pero hasta la fecha no han obtenido ni unas disculpas.