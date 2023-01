Inteligencia Artificial creó imágenes de personas de fiesta, y son escalofriantes

Cuando hablamos de la definición de Valle Inquietante, esa hipótesis que explora los grados de incomodidad que los seres humanos experimentamos al observar réplicas o representaciones antropomórficas, deberían de ir siempre acompañadas de fotos o imágenes similares a lo que vamos a ver.

Por: Gizmodo

Porque aunque indudablemente la IA está avanzando a pasos agigantados introduciéndose en toda clase de ámbitos de nuestra vida, la de reproducir imágenes perfectas de nosotros los humanos todavía no lo ha conseguido. De hecho, las fotos que vemos a continuación mantienen uno de los problemas más recurrentes de las IAs cuando tratan de “copiarnos”.

Las imágenes en cuestión aparecieron hace unos días cuando un entusiasta de Midjourney compartió imágenes que la IA había creado de fiestas, ninguna de las cuales había tenido lugar en realidad. Veamos algunas de estas imágenes:

Midjourney is getting crazy powerful—none of these are real photos, and none of the people in them exist. pic.twitter.com/XXV6RUrrAv

I had to be specific in order to get male-looking AI people—and even then, variation is a challenge. It definitely defaults to white people when you ask for “people”. pic.twitter.com/x3P0LKL7MU

— Miles (@mileszim) January 13, 2023