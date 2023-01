Venezolana Carolina Sandoval recreó a su manera el polémico vestido de Kylie Jenner

Posteado en: USA

Carolina Sandoval, conocida como ‘la venenosa’ sabe muy bien cómo hacer reír a su público. La presentadora de televisión en Influencer en esta oportunidad lo hizo al recrear desde su casa el outfit que lució Kylie Jenner al asistir a un desfile de modas, en Schiaparelli en París, con la cabeza de un león colgando en uno de sus hombros.

Por El Diario NY

Este atuendo causó polémica en el mundo y Carolina Sandoval no perdió la oportunidad de sumarse a la ola de reacciones. Lo hizo con un peluche de ‘Dumbo’ colgando en su pecho y presumiendo su pose tal como lo hizo la celebritie estadounidense al desfilar con su particular atuendo.

Carolina Sandoval siempre está activa en las redes sociales. La venezolana ha construido una comunidad muy amplia que siempre está pendiente de su contenido.

Hace algunas semanas la venezolana confesó que ha recibido invitaciones para participar en programas de televisión, de los cuales salió cuando finalizó su ciclo en ‘Suelta La Sopa’. La influencer señaló que no le ha llamado la atención ninguno de los proyectos que la han contactado.

“No sé si me veo en un horario diario, de pronto si me invitan a algún tipo de colaboración, de jurado, dos meses, algo así que no me implique salir de mi casa, dejar a mis hijas… Uno nunca debe decir nunca porque uno nunca sabe. Me han hecho invitaciones a participar en programas que no me han llamado la atención”, dijo ella en principio.

