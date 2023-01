Lanzador de los Cachorros de Chicago elogió a Ronald Acuña Jr. por “perrearse” un jonrón en Venezuela

El lanzador de los Cachorros de Chicago, Marcus Stroman, elogió a Ronald Acuña Jr. por su intensa celebración después de conectar un cuadrangular en el segundo encuentro de la serie final de la LVBP entre Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

Por Fansided

El video de Acuña Jr. recorriendo las bases se hizo viral en las redes sociales e incluso fue trending topic en los Estados Unidos. Periodistas de renombre, como es el caso de Ben Verlander, también le dieron importancia al asunto a través de sus cuentas personales.

Legend. This is authentic and celebrated in their culture. I love it. Most of Americans are too boring to understand or accept it. Need more of this in the MLB! ?? https://t.co/o5ZhyLrsGc

