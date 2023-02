Colegio de Internacionalistas de Venezuela: Pronunciamiento ante irregularidades cometidas por pequeño grupo de agremiados

Posteado en: Nacionales, Titulares

Un comunicado en estas fechas decembrinas tiende a estar cargado de buenos deseos y de ratificaciones de anhelos y sueños. Sin embargo, en esta oportunidad nos vemos, nuevamente, obligados a pronunciarnos ante una situación que se ha tornado recurrente, como lo es que un grupo de agremiados, violando abiertamente las instancias pertinentes, se ha dado a la tarea de adelantar una serie de acciones, empleando incluso de manera irregular y abusiva los símbolos del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, como si de una comunicación oficial se tratase.

Existe una supuesta acta de una “asamblea” realizada el pasado miércoles 16 de noviembre que dice ratificar una denominada “Junta Ad- Hoc” constituida por Jorge Méndez Montilla, Alonso Pérez Marchelli y Oscar Leal Martínez, este último “en representación de Noemy Orsetti”. En comunicados anteriores se ha esgrimido que dicha instancia no existe a nivel estatutario. Pese a ello, estos agremiados insisten en mantener la irregularidad.

De la misma manera el grupo asumió atribuciones para las que no está facultado, procediendo a “designar” una Junta Electoral compuesta por Dilio Hernández, Rafael Barreto y una persona que ni siquiera forma parte del Colegio y “nombrando” a Freddy Álvarez como miembro principal del Tribunal Disciplinario.

La comunicación, aunque dice contar con el aval de cien personas, tiene nombres repetidos y algunos mal escritos e incluye a personas que no están colegiadas y que se desconoce su vinculación a la actividad gremial e incluso su paradero. El resto de firmantes, no solo no están solventes, sino que no colocan su número de colegiación.

Adicionalmente a la gravedad de lo anterior, la autodenominada Junta Electoral se ha dado a la tarea de “aprobar un reglamento electoral”, presentar un cronograma y llamar a una actualización de datos y a la participación de personas inscritas o no en el CODEIV.

Por ende, la Junta Directiva anuncia que iniciará los trámites pertinentes para abrir procedimientos disciplinarios a los agremiados Jorge Méndez Montilla, Alonso Pérez Marchelli, Oscar Leal Martínez, Noemy Orsetti, Dilio Hernández, Rafael Barreto y Freddy Álvarez por haber incurrido en usurpación de funciones, emplear irregularmente los símbolos del gremio y asumir funciones que no les corresponden. Ningún miembro del Colegio tiene privilegios por encima de los que establecen los Estatutos.

De la misma manera, la denominada "acta" cuenta, según, con el "aval" de los siguientes agremiados: Elba Luna, Emma Toledo, Manuel Rodríguez Moreno, María Cambra, Valentina Tarchov, Jonás Estrada, José Gerson Revanales, Ángela Delgado de Salazar, Berta Olivier, Boanerges Salazar, Carlos Pozo, Carlos Ríos Scharbaay, Cristina Riera, Denis Laguna, Elena Csiky, Fernando Rincón, Hernán Romero, Ignacio Arcaya, Janet Torres, Jorge Daher, Jorge Jiménez, Judith Romero, Laura Peche, Lourdes Molinos, Ludmila Calvo, Maritza Campos, Mary Carmen Rodríguez, Miriam Feil, Miriam Villamediana, Nelly Pulido, Rosalba Ramírez, Xiomara Ibarra, Yamilé Daantje, Carlos Cristancho, Vladimir González, María Jacqueline Mendoza, Ruby Clauwaert, Zulima Rojas, Thania Sape, Mercedes Mazzei, Beatriz Cisneros, Alberto Molina, Gerardo Wills, Gioconda Luna, Mirna Yonis, Williams Cárdenas Gilberto Plaza, Myriam Prado, Emperatriz Paiva y Alice Rodríguez.

Debido a que hemos recibido mensajes de algunos de los supuestos firmantes que señalan que han utilizado su nombre de forma inconsulta, abrimos un plazo de 72 horas a partir de la publicación del presente comunicado para que quienes se señalan que suscribieron el acta manifiesten su no aprobación por aparecer en la misma, de forma pública, enviando comunicación al correo colegiodeinternacionalistas@gmail.com. De no hacerlo, se considerará como un hecho su participación en las acciones irregulares, quedando sometidos también a averiguaciones disciplinarias.

Alertamos a los colegas que esta “convocatoria a elecciones”, no tiene ningún aval institucional, por lo que carece de legalidad y legitimidad. De más está decir, que cualquier participación en las mismas, convocadas por un sector que no alcanza el 3% de la totalidad de miembros del gremio, no tiene ninguna validez y concurrir a ellas llevaría inmediatamente a impulsar sanciones disciplinarias.

No es aceptable que un pequeño grupo de agremiados, movidos por intereses personales y sin cumplir con los mecanismos que se establecen en los Estatutos del Colegio, intente romper la cordura y el espíritu de trabajo de una institución histórica que cuenta con más de 1800 agremiados.

Llamamos a la unidad de los agremiados, a los Miembros Honorarios, a los otros gremios y a la opinión pública, tanto nacional como internacional, a no dejarse confundir por sectores que apuestan, aunque digan lo contrario, a la destrucción del CODEIV.

En Caracas, a los 26 días del mes de diciembre de 2022.