Niña de 12 años se fue de su casa en Argentina y dejó una confesión que devastó a sus familiares

Posteado en: Internacionales, Titulares

A sus 12 años de edad, una niña prefirió abandonar a su familia y huir de casa que seguir provocando “muchos problemas” a sus seres queridos, por lo que dejó escrita una carta en la que explicó el motivo así como qué haría una vez que dejara atrás el seno familiar para comenzar una nueva vida a su corta edad. El incidente provocó que el caso viralizara en las redes sociales en Argentina.

Por Heraldo de México

La menor de edad fue identificada como Martina A. P. Ayer por la mañana, la niña salió de su hogar ubicado en el barrio San Jorge en la rotonda de Berraymundo en la Ciudad de Florencio Varela. La policía informó que Martina tomó algunos de sus objetos personales y las metió en una mochila color rosa, que incluía una computadora portátil y una fraza de color verde con la que suele dormir.

Antes de partir de su hogar, Martina dejó una carta escrita para su familia. Pidió que no salieran a buscarla ya que iba a estar bien porque había conocido a un hombre que le prometió que cuidaría de ella. “Les quería decir que yo voy a estar bien, que no me busquen porque no me van a encontrar, y que no me vayan a buscar a lo de Aylen ni a lo de Marcos, porque no voy a estar ahí”, así comenzó su escrito.

Martina enfatizó que por fin había encontrado al hombre de sus sueños, ya que al ganar “buena plata” podría cuidar muy bien de ella. Asimismo, ofreció disculpas a sus parientes por no poder haber terminado de estudiar el nivel básico. “Se que querían que termine los estudios para poder ser alguien en la vida pero yo conseguí al hombre de mis sueños. Él me va a cuidar bien. Él trabaja y gana buena plata”, dijo, y advirtió:

“Si me llego a embarazar a los 13 perdonenme, en serio, pero es mejor que yo me vaya de esta casa porque ya les causé muchos problemas. Gracias por todo”, dijo Martina.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.