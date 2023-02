Nuevas imágenes fascinantes muestran “cicatrices” del pasado de Marte

La cámara estéreo de alta resolución (HRSC), que se encuentra a bordo de la sonda espacial Mars Express, captó una región geológicamente compleja de Marte, permitiendo a los científicos comprender como fue el proceso de formación temprana de la superficie del planeta rojo, informó la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

Por actualidad.rt.com

En la nueva secuencia de imágenes se muestra el flanco oriental de la cordillera de Coprates, que tiene una longitud de 900 kilómetros. Este conjunto de montañas se encuentra en la gran meseta volcánica conocida como Thaumasia Planum, la cual se localiza al sur de los profundos cañones marcianos de Melas y Coprates Chasmata.

Estas dos estructuras de fallas tectónicas forman parte de colosal sistema de cañones denominado Valles Marineris, considerado no solo el más grande de Marte, sino del sistema solar, puesto que mide alrededor de 4.000 kilómetros de largo. En el mapa topográfico se aprecian los picos montañosos de la cordillera de Coprates, los cuales se elevan hasta 4.500 metros por encima de las áreas más bajas de la meseta.

? Mars displays fascinating geology everywhere you look – and nowhere is this more true than in the fractured, wrinkled ground of the vast volcanic plateau named Thaumasia Planum seen in this new image from #MarsExpress.

? https://t.co/hza19ayEJf pic.twitter.com/M3qjV0dB3I

— ESA (@esa) January 31, 2023