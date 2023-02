Un asteroide arde al entrar en la atmósfera sobre el canal de la Mancha (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sar2667 medía aproximadamente un metro de diámetro y no supuso ningún peligro.

Por rt.com

Un pequeño asteroide ingresó en la atmósfera terrestre la noche del 12 al 13 de febrero de 2023, explotando sobre el canal de la Mancha. El evento fue captado por muchas personas en el norte de Francia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos.

Según la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), se trata de un meteoroide de un metro de diámetro bautizado como Sar2667, que dio origen a una brillante bola de fuego. Se informa que se quemó al entrar a la atmósfera y no supuso ningún peligro.

Video of the Meteor over Northern France. pic.twitter.com/laVfbhHYUf

Sar2667 fue descubierto por el astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky horas antes de su impacto previsto.

Es la séptima vez que se descubre un asteroide antes de su ingreso en la atmósfera terrestre, recoge Organización Meteorológica Internacional (IMO, por sus siglas en inglés). Otro meteoro fue detectado hace solo un par de meses, poco antes de su caída sobre Canadá.

La ESA describió el último acontecimiento como “una señal de los rápidos avances en las capacidades mundiales de detección de asteroides”.

Gotcha!

Sar2667, the meteor (ite?) that fell near Le Havre, France! Picture taken from the south of the Netherlands.#Meteor #Meteorite #France pic.twitter.com/wwPhlDJIsc

— Gijs de Reijke (@GijsDeReijke) February 13, 2023