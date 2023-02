Unefa castigó a enfermeros recién egresados por montar este polémico VIDEO en TikTok

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Uno de los enfermeros recién graduados de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada de Venezuela (Unefa), habló este miércoles sobre el castigo que recibieron tras publicar polémico video en TikTok.

lapatilla.com

En dicha grabación, se ve a Jonathan De Jesús junto a otros 13 compañeros, quienes afirman que se graduaron “sin saber” algunas materias o prácticas de enfermería. La Unefa aplicó un castigo a los involucrados en el material audiovisual, exigiendo grabar una disculpa y que asistieran a un curso especial de refuerzo, con una duración de un mes.

Por su parte, De Jesús compartió un video en esa red social y rechazó dicha acción por parte de la casa de estudios.

“Por medio de este video voy a exponer la injusticia que las autoridades de la Unefa me están haciendo. Resulta y acontece que el día 4 de noviembre, horas antes de recibir el título, grabamos un video de TikTok cuyo video fue publicado después de haber recibido el título por parte de una compañera que no voy a mencionar su nombre. Negligencia de parte de la universidad que en la hora de entregarme el título faltó la firma. Y por medio de ese video nos implicaron como personas que manchamos el nombre de la universidad cuando el video claramente tenía la etiqueta de humor”, comentó.

“¿Hasta cuándo quedarnos callados y no pelear por nuestros derechos? Aquí está lo que avala que yo cumplí con las unidades de crédito y si fuera poco tuve las mejores notas teniendo un promedio de 18 puntos”, agregó.

Jonathan contó que tras el acto de grado le indicaron que debía ir a la sede principal de la Unefa en Chuao. “Allí me trataron de una forma horrible, me hicieron esperar 8 horas y luego me atendieron en el pasillo donde me dijeron que yo no merecía ser enfermero que ese título estaba anulado porque yo tenía una actitud arrogante al no querer aceptar una sanción”, expresó.