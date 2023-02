“Me ayuda”: Alejandro Fernández confesó por qué le gusta beber antes de subirse al escenario

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En días recientes, el intérprete, Alejandro Fernández, estuvo envuelto en una gran polémica, tras viralizarse un material audiovisual en el que se le vio bastante pasado de tragos en una presentación en Guanajuato.

Para el programa Ventaneando, de TV Azteca, el hijo de Vicente Fernández, afirmó que el alcohol lo relaja, por lo que una copa antes de sus presentaciones le reducen los ataques de pánico y ansiedad que padece.

“En mis conciertos si me gusta echarme mi traguito, porque me ayuda, de alguna forma me relaja, sufro mucho de ataques de pánico, de ansiedad”, señaló.

Además, se justificó contando que: “un trago o dos tragos me ayudan muchísimo. Había viajado un día antes, dormí muy mal, estaba a dieta, el viernes no comí, el sábado me desperté tarde no comí tampoco y tuve una entrevista en donde ya nos fuimos derecho al palenque. Entonces ya no pude comer absolutamente nada, no traía nada en el estómago, me ganó todo lo emocional también… Se juntó todo, no, para dar una mala foto si así lo quieren ver”.

En el mismo orden de ideas confesó que: “Me ganó el sentimiento y me solté llorando como bebé porque, además, estaba pensando en mi padre en ese momento, porque a Alex le había ido muy bien en ese día y le estaba agradeciendo de que nos estuviera acompañando. O sea, se me vino todo en ese momento y pues ahí la foto. Esa fue la que salió mal”.