El deseo de Marc Anthony que ya no se cumplirá tras el embarazo de Nadia Ferreira

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Marc Anthony y Nadia Ferreira siguen estando bajo la lupa de los medios de comunicación que siguen de cerca su historia de amor. Criticados por la diferencia de edad que existe entre ambos y las conocidas relaciones anteriores del artista estadounidense, juntos se han mostrado más unidos que nunca.

Por El Heraldo

Tras la lujosa boda del pasado 28 de enero y las primeras semanas de su vida matrimonial, el cantante y la modelo anunciaron a viva voz que esperan su primer hijo. La noticia la dieron a conocer a través de Instagram y eligieron el Día de San Valentín para hacerlo y expresar “El mejor regalo de San Valentín de todos los tiempos!!! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas”.

El deseo de Marc Anthony que ya no se cumplirá

Mientras la flamante pareja aguarda la llegada de su bebé, las redes sociales trajeron al presente un deseo que el cantautor hizo cuando estaba por cumplir sus 48 años. En aquel momento concedió una entrevista al programa “El Gordo y la Flaca” donde fue interrogado sobre su vida personal y si volvería a ser papá.

“No sé. ¿A esta edad? Ya voy a cumplir 48 años, como uno luce y como uno se siente son dos cosas muy diferentes. Salir de gira con un niño de seis meses no es igual que no salir con uno. Lo único que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos. Ahorita ya están entendiendo, pero no cambia el hecho de que papi no pudo estar”, sentenció hace siete años atrás Marc Anthony en una especie de deseo que, con el embarazo de Nadia Ferreira, ya no podrá cumplir.