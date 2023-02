Meses después de la brujería: Nicky Jam se pronunció ante lo sucedido con Aleska Génesis

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Aunque ya es bastante el tiempo que ha pasado desde que el reggaetonero Nicky Jam se vio envuelto en una polémica, tras darse a conocer que su exnovia, la modelo venezolana Aleska Génesis, le había hecho brujería; es ahora cuando él decide hacer referencia a aquel episodio.

Fueron varios los videos en los que se logró ver a la criolla en conversaciones con una vidente, teniendo como objetivo principal que el intérprete se mantuviera a sus pies.

“Que Nick Rivera Camineros me busque desesperadamente, que no tenga ojos para más nadie, sino sólo y únicamente para mí, que me extrañe; que Nick Rivera Camineros me desee sexualmente, que quiera volver conmigo, que quiera volver a mis brazos, que no deje de pensar en mí ni un solo momento, que me extrañe, que se desespere por llamarme por estar conmigo nuevamente”, dijo una de las hermanas Castellanos.

Ante estos y las cientos de burlas que salieron a relucir, Nicky habló con el equipo de Telemundo y aseguró que se lo tomó con mucho humor.

“Para mí es una falta de respeto hablar de alguien que no está, pero sí lo que te puedo decir es que me reí mucho. La gente me veía por las calles y me decía ‘Dios mío, que Dios te cuide’, o sea yo me reía de la situación porque yo tengo mucha fe en Dios y a mí no me importa nada de eso. Yo no vengo de un chisme por primera vez, mi vida en el pasado fue chisme”, dijo.

En el mismo orden de ideas, el cantante no expresó ninguna otra referencia en cuanto a la pareja con la que mantuvo una relación durante meses.