“Rusia ha demostrado ser una potencia militar de tercera”, la respuesta de DeSantis a Putin tras amenazas de guerra

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, restó importancia a la amenaza que representa Rusia para los aliados de la OTAN después de que el presidente Joe Biden hiciera una visita sorpresa a Ucrania el lunes.

Por Insider

Traducción libre de La Patilla

Hablando en ‘Fox & Friends’, DeSantis criticó lo que caracterizó como una política de “cheque en blanco” de la administración Biden en su apoyo a Ucrania.

“El temor de que Rusia ingrese a los países de la OTAN y todo eso y aplaste, ya sabes, eso ni siquiera ha estado cerca de suceder”, dijo DeSantis. “Creo que [Rusia] ha demostrado ser una potencia militar de tercera categoría”.

DeSantis downplays the threat Russia poses to other countries: "I think it's important to point out, I mean, you know, the fear of Russia going into NATO countries and all that, and steamrolling, that has not even come close to happening." pic.twitter.com/HbLXPsnc3P

— Aaron Rupar (@atrupar) February 20, 2023