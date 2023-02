Exabogado Alex Murdaugh testifica que mintió sobre su paradero durante asesinatos de su esposa e hijo

Posteado en: Actualidad, Sucesos

El ex abogado Alex Murdaugh, caído en desgracia, declaró el jueves que nunca disparó mortalmente a su mujer y a su hijo, pero que mintió a los investigadores sobre su ausencia en la perrera donde ambos fueron asesinados, una decisión que achacó a la adicción a las drogas y a la paranoia.

“Nunca haría nada intencionadamente para hacer daño a ninguno de ellos, nunca”, dijo sobre su esposa Margaret “Maggie” Murdaugh, de 52 años, y su hijo Paul Murdaugh, de 22, que fueron encontrados muertos cerca de las perreras en una finca de caza de Carolina del Sur el 7 de junio de 2021.

Alex Murdaugh dijo que mintió a las autoridades sobre la última vez que vio a su esposa y su hijo menor en la cena y mintió que no estaba en las perreras la noche en que fueron asesinados. Dijo que se sintió abrumado por el interrogatorio de la policía, el descubrimiento de los cadáveres y las instrucciones de un abogado de no hablar con nadie.

“A medida que mi adicción evolucionaba, me encontraba en situaciones o circunstancias en las que me volvía paranoico”, declaró. Una vez que mintió diciendo que no estaba en el lugar de los hechos en el momento de sus muertes, dijo que no podía parar y que sentía que tenía que mantener esta historia.

Murdaugh ingresó en un centro de rehabilitación por abuso de sustancias poco después de la muerte de sus familiares.

Varios testigos habían echado por tierra su versión inicial de que estaba fuera visitando a su madre en el momento de los asesinatos y que nunca estuvo en la perrera. Dijeron haber reconocido la voz de Murdaugh en un video grabado desde la perrera sólo unos minutos antes de que las autoridades creyeran que la madre y el hijo habían sido tiroteados en las inmediaciones. Un antiguo amigo de Paul Murdaugh declaró el jueves que también oyó la voz de Alex Murdaugh en el video.

Murdaugh declaró el jueves que en un principio se negó a ir a la perrera con su mujer y su hijo porque acababa de ducharse y hacía calor fuera. Dijo que los opiáceos que tomó empeoraron el calor. Más tarde, se acercó en un carrito de golf y ayudó a sacar un pollo vivo de la boca de uno de los perros; el vídeo de la perrera, grabado por su hijo, parece haber captado el audio del acto. Murdaugh dijo que luego volvió a la casa. Una vez allí, se tumbó en un sofá y luego decidió visitar a su madre.

Murdaugh dijo que llamó a su esposa dos veces para compartir sus planes, pero ella no contestó su teléfono, y también le envió un mensaje de texto.

“En ese momento, no me pareció nada inusual”, dijo sobre el hecho de que su mujer no contestara.

Según el relato de Murdaugh, tras pasar un rato con su madre, volvió a la casa y buscó a sus familiares dentro. Tras no encontrarlos, se dirigió a la perrera en su coche y vio sus cuerpos tendidos en el suelo. Según las autoridades, la pareja había recibido varios disparos a corta distancia. No se han recuperado las armas de fuego que se cree que se utilizaron en los disparos.

“Pude ver su cerebro [el de Paul Murdaugh] tendido en la acera. No sabía qué hacer”, dijo entre sollozos. Alex Murdaugh dijo que el teléfono de su hijo se le cayó del bolsillo cuando intentaba mover su cuerpo. Se lo volvió a meter en el bolsillo.

Murdaugh llamó al 911 y dijo que habló por última vez con su familia hace aproximadamente “unas horas”.

Esa llamada al 911 se produjo a las 10:06 p.m., aproximadamente una hora después de que los investigadores crean que la madre y el hijo recibieron los disparos mortales. El video de la perrera fue grabado por Paul Murdaugh a las 20:44.

Alex Murdaugh dijo al 911 que su hijo había sido amenazado en el pasado y lamentó no habérselo tomado en serio.

“[Paul Murdaugh] recibió tantas amenazas que no me las tomé en serio ni me lo pensé dos veces”, declaró el padre. Dijo que la mayoría de las amenazas publicadas en las redes sociales eran “exageradas” y nada que la familia considerara necesario tomar en serio.

En el momento de su muerte, Paul Murdaugh estaba a la espera de juicio por varios delitos graves relacionados con un accidente de navegación mortal ocurrido en 2019. Fue acusado de conducir el bote en estado de ebriedad, matando a una mujer de 19 años.

El hijo sobreviviente de Alex Murdaugh, Buster Murdaugh, testificó el martes que encontró a su padre completamente perturbado en la casa después de que el padre lo llamara para contarle lo que había sucedido.

