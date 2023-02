“Quieren mi muerte y la de mis hijos”: DT del Chelsea recibió fuertes amenazas

Posteado en: Deportes, Titulares

Graham Potter, tras su gran desempeño en Brighton & Hove Albion, dio un importante salto en su carrera al tomar las riendas de uno de los clubes más poderosos de Inglaterra, como lo es el Chelsea, para reemplazar a Thomas Tuchel en septiembre del año pasado.

Por Infobae

Sin embargo, su presente en el conjunto de Londres no está siendo el esperado pese a las fuertes inversiones de dinero en las ventanas de transferencias (se destaca la millonaria compra del argentino Enzo Fernández). The Blues solamente ganaron dos de sus últimas 15 presentaciones.

Ante este escenario, el entrenador reconoció ante la prensa que tanto él como su familia recibieron amenazas de muerte. “A pesar de que he tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera y que mis hijos mueran, así que obviamente no es agradable”, comenzó su relato el estratega de 47 años. “El tema para mí es, ‘OK, ¿cómo me comporto?’ Eso es a lo que siempre recurro. Cuanto más alto vas, más presión tienes sobre cómo eres como persona”, añadió.

“Quiero tener éxito aquí, pero las amenazas no son nada agradables. Puedes responder de dos maneras. Podría decir que no me importa, pero sabrías que estoy mintiendo. A todos les importa lo que piense la gente, porque estamos programados para estar conectados socialmente”, esbozó el ex Östersunds FK de Suiza y el Swansea City.

“Pregúntale a mi familia cómo ha sido la vida para mí y para ellos. No ha sido nada agradable. Entiendo que los aficionados se van a casa y están molestos porque el equipo no está ganando, pero les aseguro que mi vida durante los últimos tres o cuatro meses ha sido bastante desagradable, aparte del hecho de que estoy muy agradecido por esta experiencia”, remarcó Potter.

