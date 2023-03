“Tú no eres Shakira ni yo Piqué”: ¿indirecta de Anuel para Karol G y Feid en su nueva canción? (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante reveló lo que habría ocurrido en su relación con la colombiana y reconoció que había cometido un error.

Por semana.com

La novela mediática de las fallidas relaciones de Shakira y Gerard Piqué, y Karol G con Anuel AA, tiene un capítulo nuevo, pues muchos creyeron que todo quedaba en los versos de la canción que lanzaron las colombianas el pasado 24 de febrero, ‘TQG’ (Te quedé grande).

Y es que en los versos la barranquillera y la paisa le ‘tiraron’ a las parejas de sus ex, Clara Chía y Yailin, casi que de frente, pero eso sí, sin miedo, pues hasta les dijeron que tenían mala mano: “Te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias […] Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”.

Esto, porque a ambas les consiguieron ‘el supuesto reemplazo’ en menos de seis meses de haber terminado la relación de cada una; incluso, Clara es la pareja oficial de Piqué, mientras que Yailin está esperando una hija de Anuel, pero ellos se separaron según lo dio a conocer el artista.

Así lo confirmó el mismo cantante a través de su cuenta oficial de Instagram. El artista urbano tomó un espacio en su perfil y quiso hablar de su hija, quien se convertirá en “la niña de papá […] Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. No vamos a estar hablando o haciendo un circo, hablando de por qué sí o por qué no, ¿entiendes lo que te digo?”, dijo el artista puertorriqueño en un clip, donde apareció con un saco y unos lentes oscuros.

Sin embargo, más allá de esto, el cantante boricua lanzó el pasado jueves 2 de marzo una canción que podría ser considerada como un llamado que le hace a la ‘bebecita’, como llamaba a Karol G cuando fue su novia por cerca de 3 años.

“Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabe querer. Conmigo te ve’ mejor que con él […] Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué (Bis)”. Son frases muy dicientes que lanzó el puertorriqueño y que podrían estar dedicadas a la antioqueña.

