Las míticas zapatillas que usó Michael Jordan en el Poliedro de Caracas serán subastadas por esta insólita cifra

Las icónicas zapatillas usadas por Michael Jordan durante los Juegos Panamericanos de 1983 estarán disponibles en subasta y se espera que alcancen un valor de hasta 500,000 dólares, según reportó Sportico.

Las zapatillas del jugador de baloncesto, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, son un objeto de colección muy valorado por los fanáticos del deporte y los coleccionistas de artículos deportivos.

Jordan usó estas zapatillas durante los Juegos Panamericanos de 1983 en Caracas, Venezuela, donde lideró al equipo de Estados Unidos a la medalla de oro. Ahora, 38 años después, los zapatos estarán disponibles en una subasta.

