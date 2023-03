Mujeres aragüeñas exigen un salario digno para enfrentar la crisis del país

A propósito del Día Internacional de la Mujer, este miércoles trabajadoras del sector público se movilizaron por las calles de Maracay, estado Aragua, para exigir la reivindicación de sus derechos sociales y salariales.

Corresponsalía lapatilla.com

Con consignas y diferentes pancartas, las féminas se movilizaron desde la plaza Bicentenaria hasta las inmediaciones de la gobernación, con el fin de solicitar a la mandataria regional, Karina Carpio, que sirva como mediadora ante Nicolás Maduro.

En este sentido, Isva Vera, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UPEL, aseguró que las mujeres son las más afectadas por la crisis que atraviesa el país.

“Somos nosotras las que tenemos que sufrir en nuestros hogares, porque no hay agua, no hay gas, no hay un sueldo para que nosotras podamos darle una vida digna a nuestros hijos. Por eso el día de hoy estamos en las calles y vamos a la gobernación para pedirle a la gobernadora que sea mediadora ante el presidente para que resuelva esta problemática”, destacó Vera.

Asimismo, Teresa Echevarría, vicepresidenta de Simprotec en la entidad, detalló que esta jornada forma parte de la agenda que vienen desarrollando desde el mes de enero los trabajadores públicos en todo el país para lograr un aumento salarial.

“El magisterio está cansado de mentiras. Nuestra labor no nos la van a quitar con unos días de trabajo y otros no, nuestra lucha es justa. No queremos que disminuyan nuestro horario de trabajo, queremos que nos paguen lo que verdaderamente nos corresponde, que sea acorde a nuestro trabajo”, reiteró Echevarría.