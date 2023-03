Un año de la cachetada de Will Smith a Chris Rock que sigue dando que hablar

Posteado en: Entretenimiento, USA

En una actuación en el teatro Royal Albert Hall de Londres en mayo de 2022, durante una gira por Europa, el cómico Chris Rock (58 años, Carolina del Sur, EE UU) dijo que solo hablaría del episodio de la bofetada de Will Smith en los Oscar con una clara condición: “En Netflix, cuando vea un enorme cheque firmado a mi nombre”. Ha cumplido su promesa. El pasado sábado 4 de marzo la plataforma emitió su primer especial de comedia en directo desde el Hippodrome Theatre de Baltimore, titulado Chris Rock: Selective Outrage (Chris Rock: indignación selectiva). Un espectáculo por todo lo alto que contó con los cómicos Arsenio Hall, Ronny Chieng y J.B. Smoove como teloneros, mostrando un contador que indicaba cuánto faltaba para que el protagonista de la noche saliese al escenario. Una anticipación del tamaño del gran elefante que Chris Rock había jurado llevar a la habitación: “Me apuesto lo que quieras a que Will Smith le da una bofetada a un televisor esta noche”, dijo Hall antes de que llegase el plato fuerte.

“Esta noche voy a tratar de hacer un espectáculo sin ofender a nadie”, comenzó Chris Rock nada más tomar el micrófono. “Voy a esforzarme, porque nunca se sabe quién podría ofenderse. La gente siempre dice que las palabras duelen… cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”. Para el humorista, la indignación selectiva es una muestra de la incoherencia de los seres humanos, que a menudo no tienen claro por qué o hacia quién dirigen su ira, y con esta excusa, que le sirvió como título a su esperado show, comenzó a hablar de los Smith: “Will Smith practica la indignación selectiva. Indignación porque todo el mundo sabe qué coño ha pasado. Todo el mundo sabe que yo no tengo nada que ver con esa mierda. No tuve ningún lío”, dijo, haciendo alusión a los falsos rumores que apuntaban a que el bofetón de Smith vino por un viejo affaire entre él y la esposa del actor, Jada Pinkett Smith. También se refirió a la infidelidad que Pinkett Smith admitió en su programa, Red Table Talk, que se emite en Facebook, con el músico August Alsina, amigo de su hijo, que por aquel entonces tenía 23 años, mientras que ella tenía 49. “Su mujer se follaba al amigo de su hijo…”, continuó Rock, “normalmente, no hablaría de estas cosas pero, por alguna razón, ellos contaron todo esto… en internet. Creo que ella [Jada Pinkett Smith] le hizo más daño a él [Will Smith] que él a mí”.

“La gente se reía de él. ¿Y a quién pegó? ¡A mí! A la persona que sabía que podía abofetear”, siguió diciendo en alusión al incidente y a la mal dirigida ira del ganador del Oscar a mejor actor en esa misma gala. “Me encantaba Will Smith. Hace grandes películas, le he apoyado toda mi vida. Y ahora veo Hacia la libertad solo para ver cómo le dan una paliza”, dijo el cómico, refiriéndose a uno de los últimos estrenos del actor, en el que interpreta a un esclavo que huyó de una plantación de Luisiana después de ser azotado hasta casi la muerte. Rock cerraba su monólogo contra los Smith respondiendo a por qué no tomó medidas después del incidente de la bofetada: “Porque tengo padres. ¿Y sabes lo que me enseñaron mis padres? Que uno no debe pelearse delante de los blancos”.

A raíz de la emisión del especial de comedia en Netflix, fuentes cercanas a Jada Pinkett Smith han declarado en la revista People que Chris Rock lleva obsesionado con ella más de 30 años: “Fijaos en el lugar que ha escogido para hacer este especial. Baltimore, la ciudad natal de Jada. Está obsesionado”, dicen. En el especial, Rock utilizó, en numerosas ocasionas, la palabra bitch (zorra, en castellano) para referirse a la actriz, por lo que sus amigos se encuentran “horrorizados”. Estas mismas fuentes han asegurado que Pinkett Smith está “mirando hacia delante, centrada en el libro que sacará este año”.

