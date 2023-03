Fiscalía de Nueva York invita a Donald Trump a testificar por presunto pago a una actriz porno para mantener su silencio

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La Fiscalía de Nueva York ha invitado al expresidente de EE.UU. Donald Trump a testificar la próxima semana ante un gran jurado por el presunto pago a una actriz porno para mantener su silencio, en un caso por el que podría ser imputado de cargos penales, según informan The New York Times y The Washington Post.

La notificación del gran jurado, que ofrece a Trump la oportunidad de comparecer en el proceso, podría significar que la investigación del fiscal estatal está llegando a su fin, según estos medios.

Invitaciones como la realizada a Trump casi siempre indican que una acusación está cerca. Sería inusual que el fiscal de distrito, Alvin L. Bragg, que lleva el caso, notifique a un posible acusado sin finalmente presentar cargos en su contra, precisó The New York Times.

El diario, que cita fuentes conocedoras del caso, señala que la oficina del fiscal de Manhattan comunicó recientemente a los abogados de Trump que podría enfrentar cargos criminales por su papel en el pago de dinero para que la estrella porno Stormy Daniels mantuviera su silencio.

En los tribunales de Nueva York, los posibles acusados tienen derecho a responder a las preguntas del gran jurado antes de ser acusados, pero rara vez testifican y es probable que Trump rechace la oferta.

Sus abogados también podrían tener la opción de reunirse en privado con los fiscales con la esperanza de evitar que se presenten cargos penales contra el exmandatario.

Este caso marcaría la primera acusación para el anterior presidente estadounidense y podría dar un vuelco a la carrera presidencial de 2024, en la que Trump sigue siendo uno de los principales contendientes republicanos.

Trump se ha enfrentado a una serie de investigaciones penales y consultas de abogados especiales a lo largo de los años, pero nunca ha sido acusado de un delito, lo que subraya la gravedad de la investigación de Bragg, que podría ser el primer fiscal en acusarle, pero no el último, recuerda el rotativo.

La investigación de Manhattan, que ha durado casi cinco años, se centra en un presunto pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels, quien dijo que tuvo una aventura con Trump.

El pago fue realizado en los últimos días de la campaña presidencial de 2016 por Michael Cohen, abogado y exportavoz de Trump, a quien luego se le reembolsó esa cantidad.

Se espera que Cohen, quien ha dicho durante mucho tiempo que Trump le ordenó que le pagara a Daniels para que se mantuviera callada, testifique ante el gran jurado, pero aún no lo ha hecho, agrega The New York Times.

EFE