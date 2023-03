Resumen de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2023 de este #13Mar

Puerto Rico jugó con contundencia para darle una paliza por nocaut a Israel con juego perfecto.

Israel 0, Puerto Rico 10

Puerto Rico salió al campo con un gran picheo y batazos con contundencia para conseguir un nocaut y juego perfecto ante la representación de Israel con marcador de 10 carreras por 0 en el estadio Loan Deport Park de Miami.

El lanzador puertorriqueño, José de León registró una salida brillante de 10 ponches en la victoria 10-0 y Puerto Rico irá a buscar el pase a cuartos de final el miércoles frente a los dominicanos.

José De León, quien lanzó una joya de 5.2 entradas sin hits ni bases por bolas, acreditándose 10 ponches. La cantidad de abanicados del isabelino se convirtió en un récord para Puerto Rico en la historia del evento. Seth Lugo tenía la marca con siete ponches en 2017.

Fue relevado por Yacksel Ríos para el último out de la sexta. En la séptima, Edwin “Sugar” Díaz hizo su debut en la edición 2023 y solo necesito 10 lanzamientos para acabar su labor. Camino al dugout, los altoparlantes del estadio sonaron las trompetas de “Narcos”, canción que usa cuando sale a cerrar partidos con los Mets de Nueva York. El detalle puso a bailar a las gradas.

Duane Underwood Jr. no permitió hits la octava y Enrique “Kike” Hernández remolcó la décima carrera en la baja de la entrada para completar el nocaut. Martín “Machete” Maldonado anotó la carrera.

Ante la importancia del partido, Puerto Rico perdió tiempo y dejó su ofensiva sentir desde el saque con tres carreras anotadas en la primera entrada ante Colton Gordon.

Con dos outs, M.J. Meléndez recibió base por bolas, seguido de un hit de Emmanuel Rivera para dejar el escenario listo a Javier Báez.

“El Mago” disparó un doble a jardín izquierdo para las primeras carreras de los boricuas. Acto seguido, Báez exhibió su astucia en el robo de bases al hurtar la tercera base, sacando la lengua en el proceso para el deleite de los fanáticos boricuas en las gradas. Eddie Rosario lo llevó a casa con otro doblete que le dio a la pared del jardín central.

Martín “Machete” Maldonado abrió la tanda de la baja de la segunda entrada, imparable que terminó con la salida de Gordon. Reemplazado por Brandon Gold, el derecho caminó a Francisco Lindor para Enrique “Kike” Hernández continuar con la fiesta de extrabases, enviando la pelota al fondo del jardín izquierdo que agregaron dos carreras más en la pizarra.

Rivera dio continuidad al festival de batazo con un triple que remolcó la sexta carrera de los boricuas.

Puerto Rico consiguió otro episodio de tres carreras en la sexta con un triple de Lindor, tablazo que dio en la pared del bosque central y rebotó con el muro verde en intento de atrapar Joc Pederson.

Arriba 9-0, el dirigente Yadier Molina removió a Báez, Rosario y Neftalí Soto para darle descaso rumbo al partido del miércoles.

Llega el octavo inning con hombre en primera y segunda con un sencillo de Kiké Hernández para traer a Martín Maldonado para culminar el juego por regla del nocaut.

Báez terminó de 3-2 con dos anotados y dos carreras impulsadas. Lindor de 3-2 con tres remolcadas. Rivera de 4-2.

– Gran Bretaña derrota a Colombia y consigue su primer triunfo.

Colombia 5, Gran Bretaña 7

Colombia no pudo sostener su buen inicio, en el que alcanzó a estar 3-0 arriba, y perdió 5-7 ante Gran Bretaña en su segundo partido del Clásico Mundial de Béisbol en el Chase Field de Phoenix, Arizona.

La actuación de William Cuevas, que concedió dos hits, tres bases por bola y se despidió sin strike-outs, terminó en la baja de la cuarta entrada.

Los cafetaleros llegaron dominando hasta el cuarto inning con tres carreras de ventaja. La primera llegó en el segundo episodio, con un sencillo remolcador de Óscar Mercado, y luego Dayan Frías impulsó otras dos con un imparable en el cuarto.

Pero los británicos empataron el juego en la baja de la cuarta, con un fly de sacrificio de BJ Murray Jr. para mandar al plato a Harry Ford, y luego, aprovechando un error de Harold Ramírez, quien no pudo controlar un sencillo de Chavez Young que, a la larga, significó la entrada de dos carreras más.

Un doblete de Jaden Rudd en la quinta entrada le dio a Gran Bretaña dos carreras más, y luego, en el séptimo, un cuadrangular de Harry Ford y un wild pitch de Rubén Galindo significaron dos carreras más para los británicos.

Colombia recortó distancias en el noveno con un jonrón de Dilson Herrera y otra carrera impulsada por Reynaldo Rodríguez, pero no les fue suficiente.

– República Dominicana apaleó a una Nicaragua con tres derrotas en fila

República Dominicana 6, Nicaragua 1

Los dominicanos apalearon al equipo de Nicaragua para conseguir su primera victoria en este Clásico Mundial que dejan a los nicaragüenses sin posibilidades de clasificar dejando la pizarra de 6 carreras por 1 en el estadio Loan Deport Park de Miami.

República Dominicana arrancó este lunes con hambre de triunfo tras venir de la derrota contra Venezuela y asaltar el primer inning con Devers bateando doblete al jardín izquierdo y Juan Soto anotó la primera carrera.

Nicaragua es manoteado por los lanzadores dominicanos que les impiden hacer carreras.

Los dominicanos sumaron una más en el tercer inning con batazo de Jiménez al jardín central para que Juan Soto vuelve a llegar al home para colocar el marcador (2 – 0).

Llega el cuarto y Dominicana le agrega dos anotaciones más con Adames y Candelario (4 – 0).

República Dominicana consigue dos cuadrangulares el primero en el sexto inning con Juan Soto por el jardín derecho y en el séptimo Many Machado repite la dosis para dejar el marcador (6 – 0).

Nicaragua consigue descontar en el octavo inning con un hit de Miranda para remolcar a Leyton (6-1).

– Corea del Sur le propina contundente nocaut a China en el Tokio Dome.

China 2, Corea del Sur 22

Corea del Sur aplastó a China propinándole un contundente nocaut para culminar el juego en cinco inning con marcador de 22 carreras por 2 en el Tokio Dome.

Un encuentro que inicio parejo donde ambos equipos marcaron dos carreras en el primer inning.

Los surcoreanos siguieron anotando en el segundo episodio sumando dos carreras más para empezar la amenaza que estaban creando.

Llego el tercer inning el picheo de China se descontrola con tres bases por bola y Corea del Sur aprovecha la oportunidad y explota sus bates agregando 8 carreras en la pizarra (10 – 2).

En el cuarto inning Corea del Sur vuelve apalear el picheo chino y suma 6 carreras más que deja agonizando a la representación China (16 – 2).

Un quinto inning definitivo los surcoreanos no tuvieron clemencia y consiguen 4 anotaciones para obligar a China a buscar 5 carreras que nunca llegó y así decretar el nocaut (22 – 2).

Corea del Sur consigue un récord con mayor anotación en un Clásico Mundial de Béisbol con nocaut de diferencia de 20 anotaciones.

– Australia consigue importante victoria ante los representantes de República Checa para pasar a la segunda ronda.

Australia 8, República Checa 3

Los australianos derrotan a República Checa con marcador de 8 carreras por 3 en el Tokio Dome.

Australia salió adelante en el primer inning con cuadrangular de Hall, los checos reaccionaron en el tercer inning igualando las acciones 1 – 1.

Ambos equipos se mantuvieron igualados hasta el séptimo inning para Australia que sumaria dos carreras donde Hall bateó un triple al jardín derecho llevando a Bojarski y Kennelly al home.

Los australianos siguieron apaleando a los checos en el octavo inning agregando tres carreras más y dejar el marcador 6 – 1.

República Checa busco reacción y Chlup bateó sencillo al jardín izquierdo para llevar V. Mensik y Sogard al plato descontando la pizarra 6 – 3.

Australia siguió bateando en el noveno y agregaron dos más a su cuenta y dominan el cierre del juego a los checos para llevarse el triunfo 8 carreras por 3.

Victoria australiana avanzan a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, donde se enfrentarán al seleccionado de Cuba por un cupo a las semifinales.

– México dominó a EEUU propinándole paliza en el Chase Field de Phoenix, Arizona.

México 11, EEUU 5

México se presento al duelo ante sus vecinos de EEUU y propinarles una paliza para conseguir el triunfo con marcador de 11 carreras por 5 en el Chase Field de Phoenix, Arizona.

El jugador clave para los mexicanos sin duda fue Joey Meneses. El sinaloense pegó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras. Conectó tres hits en total en sus cinco turnos al bate.

En apenas el tercer turno al bate del juego, Meneses se voló la cerca en un lanzamiento de Nick Martínez. Impulsó a Randy Arozarena para el 2-0.

En el cuarto inning, Meneses volvió a conectar cuadrangular para impulsar a Arozarena y Alex Verdugo. Extendió la ventaja de México a 7-1.

EEUU reaccionó con un cuadrangular de Will Smith acercando el marcador 7 – 2, pero no fue suficiente, México castigo de nuevo fabricando cuatro anotaciones más y colocar el marcador 11 – 2.

Los estadounidenses buscaron otra reacción en el octavo inning sumando tres carreras más pero no le fue suficiente y México domina el partido 11- 5.

